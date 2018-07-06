Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam etti. Gazze kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere katıldı.