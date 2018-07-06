Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam etti. Gazze kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, 'Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik' adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere katıldı. MÜLTECİ KAMPI YAKININDA... El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplandılar. ÖNCE GAZ ATTILAR! Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. İSRAİL SALDIRINCA... Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi. SAVUNMA SİLAHLARI YALNIZCA TAŞ VE SAPAN Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi. KESKİN NİŞANCILARLA ATEŞ EDİYORLAR! Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin kendilerini protesto eden göstericilere ilk müdahalesinde bir Filistinli bacağından yaralandı İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam etti