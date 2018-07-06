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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 06.07.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 22:30
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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl gösterileri bugün de devam etti. Gazze kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere katıldı.

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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

MÜLTECİ KAMPI YAKININDA...

​El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki sınırında toplandılar.

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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

ÖNCE GAZ ATTILAR!

Sınırın diğer tarafındaki güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

İSRAİL SALDIRINCA...

Sınırın diğer tarafındaki güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi.

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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

SAVUNMA SİLAHLARI YALNIZCA TAŞ VE SAPAN

Sınırın diğer tarafındaki güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi.

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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

KESKİN NİŞANCILARLA ATEŞ EDİYORLAR!

Sınırın diğer tarafındaki güçlerinin kendilerini protesto eden göstericilere ilk müdahalesinde bir Filistinli bacağından yaralandı

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sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar
Gazze sınırında ölümüne direnişten sıcak anlar

ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl gösterileri bugün de devam etti

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