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Haberler Galeri Gazze'de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:50

Gazze'de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri ve rehine takası pazarlığı son aşamaya girdi. Türkiye'nin de telkinleriyle ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ateşkese yönelik bir yol haritası açıkladı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünde; ABD, Katar ve Mısır'ın ise arabuluculuğunda yaklaşık 3 aydır yürütülen görüşmelerde, anlaşmanın çerçevesi de şekillendi.

BETÜL USTA
Gazze’de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor

Hamas'ın elindeki her bir rehine için en az 12 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması üzerinde yoğunlaşıldı. Uluslararası bağımsız gözlemcilerin tahminlerine göre Hamas'ın elinde ölü veya diri 118-120 rehine bulunuyor.

Gazze’de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor

Rehinelerin takas edilebilmesi için İsrail hapishanelerindeki Hamaslı ve diğer Filistinli hükümlülerin de serbest bırakılması gerekiyor.

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Gazze’de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor

Ancak İsrail, 30 yıl altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul etse de 30 yılın üstünde hapis cezasına mahkûm olanlardan hangi isimleri bırakacağına kendi karar vermek istiyor.

Gazze’de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor

Müzakerelerdeki son aşamayı değerlendiren yetkililer, birkaç hafta içinde ateşkesin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Gazze’de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor

1 REHİNE KARŞILIĞINDA, 12 MAHKÛM

Ateşkes görüşmeleri, son olarak İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkûmları hangi kritere göre serbest bırakacağına odaklandı.

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