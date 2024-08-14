Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
06:50
Gazze'de ateşkes için geri sayım! Hamas ile İsrail arasındaki sürecinin arka planını SABAH açıklıyor
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri ve rehine takası pazarlığı son aşamaya girdi. Türkiye'nin de telkinleriyle ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ateşkese yönelik bir yol haritası açıkladı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünde; ABD, Katar ve Mısır'ın ise arabuluculuğunda yaklaşık 3 aydır yürütülen görüşmelerde, anlaşmanın çerçevesi de şekillendi.