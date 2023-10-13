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Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:40

Gazze'de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

İsrail-Filistin çatışmasının 7. gününde Gazze'de adeta insanlık suçu işleniyor. Bölgeden gelen görüntüler ise yaşananların ne kadar vahim olduğunu gösterirken UNICEF tüm olup biteni "Korkunç" olarak nitelendirdi.

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Gazze’de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

İsrail-Filistin çatışmasının 7. gününde Gazze'de silahlar susmuyor. İsrail Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor.

Gazze’de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

Gelen görüntüler ise korkunç boyutta. UNICEF konuyla ilgili "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." açıklamasında bulundu.

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Gazze’de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti.

Gazze’de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi.

Gazze’de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu.

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