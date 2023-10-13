Gazze’de insanlık suçu! UNICEF vahametin boyutunu bu sözlerle anlattı: Korkunç görüntüler

Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti.