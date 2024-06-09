Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
15:23
Gazze'de son dakika: İsrail 'Esirleri kurtarma operasyonu' diyerek toplu katliam yapıyor
Son dakika haberi: Katil devlet İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye deniz, kara ve havadan tonlarca bomba yağdırdı. UAD'nin saldırıları durdurma kararına rağmen, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail, BM'ye ait yapıları, hastane, mülteci kampları, okul ve camiler gibi her yeri kasıtlı olarak hedef alıyor. Üstelik bu katiamı 'Esirleri kurtarma operasyonu' adı altında yapıyor. Toplu katliamlar düzenleyen İsrail ordusunun saldırılarında çoğu kadın ve çocuk yüzlerce kişi hayatını kaybederken, hayatta kalan Gazzeli siviller toplu mezarlarda yakınlarının cesetlerini arıyor.