Gazze’de son dakika: İsrail ’Esirleri kurtarma operasyonu’ diyerek toplu katliam yapıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde, en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.