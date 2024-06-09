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Haberler Galeri Gazze'de son dakika: İsrail 'Esirleri kurtarma operasyonu' diyerek toplu katliam yapıyor
Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:23

Gazze'de son dakika: İsrail 'Esirleri kurtarma operasyonu' diyerek toplu katliam yapıyor

Son dakika haberi: Katil devlet İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye deniz, kara ve havadan tonlarca bomba yağdırdı. UAD'nin saldırıları durdurma kararına rağmen, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail, BM'ye ait yapıları, hastane, mülteci kampları, okul ve camiler gibi her yeri kasıtlı olarak hedef alıyor. Üstelik bu katiamı 'Esirleri kurtarma operasyonu' adı altında yapıyor. Toplu katliamlar düzenleyen İsrail ordusunun saldırılarında çoğu kadın ve çocuk yüzlerce kişi hayatını kaybederken, hayatta kalan Gazzeli siviller toplu mezarlarda yakınlarının cesetlerini arıyor.

Gazze’de son dakika: İsrail ’Esirleri kurtarma operasyonu’ diyerek toplu katliam yapıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki esirleri kurtarmak için düzenlediği 2 ayrı "operasyonda", kadın ve çocukların da aralarında olduğu 300'den fazla Filistinli öldü, 500'den fazla kişi de yaralandı.

Gazze’de son dakika: İsrail ’Esirleri kurtarma operasyonu’ diyerek toplu katliam yapıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde, en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

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Gazze’de son dakika: İsrail ’Esirleri kurtarma operasyonu’ diyerek toplu katliam yapıyor

ESİRLERİ KURTARMA BAHANESİYLE TOPLU KATLİAM

İsrail ordusu, esirleri kurtarma bahanesiyle düzenlediği "operasyonlarla" 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını kasıtlı olarak hedef alarak toplu katliamlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Gazze’de son dakika: İsrail ’Esirleri kurtarma operasyonu’ diyerek toplu katliam yapıyor

Son olarak dün İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinli hayatını kaybetti, en az 400 kişi de yaralandı.

Mülteci kampına aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, 4 esirin kurtarıldığını duyurdu.

Gazze’de son dakika: İsrail ’Esirleri kurtarma operasyonu’ diyerek toplu katliam yapıyor

Tel Aviv'in toplu katliamla sonuçlanan bir başka esir kurtarma "operasyonu" da güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 12 Şubat'ta gerçekleşti.

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