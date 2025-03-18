Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
09:41
Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı
Katil İsrail ateşkesi bozarak Gazze'de yeniden etnik temizlik uygulamaya başladı. Saldırılarda 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Beyaz Saray, Siyonistlerin saldırısını onaylarken, İsrail basınına göre Netanyahu "savaş" bahanesiyle mahkemeye ifade vermemek için talepte bulundu ve isteği kabul edildi. Öte yandan, Maliye Bakanı Smotrich, katliamın planlı bir süreç olduğunu bildirdi.