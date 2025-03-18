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Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:41

Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı

Katil İsrail ateşkesi bozarak Gazze'de yeniden etnik temizlik uygulamaya başladı. Saldırılarda 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Beyaz Saray, Siyonistlerin saldırısını onaylarken, İsrail basınına göre Netanyahu "savaş" bahanesiyle mahkemeye ifade vermemek için talepte bulundu ve isteği kabul edildi. Öte yandan, Maliye Bakanı Smotrich, katliamın planlı bir süreç olduğunu bildirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı

NETANYAHU'DAN KATLİAM TALİMATI

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

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Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarıldı.

Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı

SALDIRI ÖNCESİ TRUMP'A DANIŞILDI

Beyaz Saray'dan bir sözcü, İsrail'in saldırıları düzenlemeden önce ABD yönetimine danıştığını bildirdi.

Gazze’de yeniden soykırım: ABD’nin onayıyla saldırdılar! Yargıdan kaçmak için katliam başlattı

İFADE VERMEMEK İÇİN SALDIRI BAŞLATTI

Öte yandan, İsrail'in Maariv gazetesi, İsrail mahkemesinin, Netanyahu'nun yolsuzluk davasında vereceği ifadenin "güvenlik gelişmeleri" nedeniyle iptali talebini kabul ettiğini bildirdi.