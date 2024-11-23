Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
06:26
Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz
Siyonist İsrail tarafından sistematik soykırıma maruz kalan ve dünya ile iletişimleri kesilmek istenen Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyuran SABAH, ateş hattından anlık bilgiler almaya devam ediyor. Filistin Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, Gazze'de her şeyin ve herkesin ateş hattının tam ortasında kaldığını kaydetti.