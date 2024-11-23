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Haberler Galeri Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz
Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:26

Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz

Siyonist İsrail tarafından sistematik soykırıma maruz kalan ve dünya ile iletişimleri kesilmek istenen Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyuran SABAH, ateş hattından anlık bilgiler almaya devam ediyor. Filistin Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, Gazze'de her şeyin ve herkesin ateş hattının tam ortasında kaldığını kaydetti.

HARUN SEKMEN
Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz

Gazze'de gün geçtikçe vahşetin boyutunun arttığını kaydeden Filistin Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, "Gazze'de, sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik sistematik bir soykırım yapılıyor. İsrail ordusu etnik temizlik gerçekleştiriyor. İşgalci İsrial ordusu, insani yardımları engellediği için bölgedeki herkes kıtlığın pençesinde. Kuzey Gazze şeridindeki Filistinliler yok ediliyor. Uluslararası camia buna önlem almalı" dedi.

Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz

35 BİN SAHİPSİZ ÇOCUK
Bölgede tek bir güvenli yerin kalmadığına işaret eden El Tevabat, "Güvenli koridor dedikleri yerler ölüm mahzenleri oldu. Bölgede güvenli tek bir yer yok.

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Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz

Her şey ve herkes ateş hattının tam ortasında. Bölgeye ilaç girişi de yok. İsrail ordusu tüm dünyaya yanıltıcı bilgiler veriyor. Güvenli bölgeler olduğunu söyleyerek, açıkça manipülasyona imza atıyor.

Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz

Ailesiz ya da ebeveyninden yoksun 35 bin bebek var. Bunun nasıl bir dram olduğunu artık dünya görmeli" şeklinde konuştu.

Gazze’den SABAH’a yürekten teşekkür! Filistin halkının sesi olduğunuz için teşekkür ederiz

SESİMİZ OLDUNUZ
Tevabat, "Büyük Filistin halkının sesi olduğunuz için ve sesimizi iletmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Uluslararası camia Gazze'deki vahşetin boyutlarını artık görmeli. İsrail bölgede büyük bit katliama imza atıyor. Herkes cinayet altında" ifadelerini kullandı.

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