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Haberler Galeri Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:36

Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden kızının cansız bedenini kucağına alıp gözlerini öpen Gazzeli baba daha sonra o anlar hakkında konuştu. Gazzeli baba 'Kızım Rim'in yüzündeki tozları temizlerken küpesini gördüm. O küpeyi aldım, hep benimle kalacak ve bana onu hatırlatacak" açıklaması yaptı. İman ve metanetiyle dikkat çeken Gazze'deki Filistinli babanın bu açıklamasını alıntılayarak hiçbir dine mensup olmadığını açıklayan Koray Pehlivanoğlu ise Gazzeli babanın acısıyla kendince dalga geçip hakir gördü. Sosyal medyadan Pehlivanoğlu'na tepki yağdı. İşte o paylaşım...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den itibaren çocuk, kadın ve erkek ayırt etmeksizin Gazze'deki Filistinli sivillerin üzerlerine bomba yağdırdı. Öyle ki uluslararası hukuka göre savaş suçu olan fosfor bombalarını da halkın üzerinde kullandı. Hiçbir ahlaki sınır tanımayan İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivil sayısı ise 15 bine ulaştı.

Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

İsrail'in katliam ve soykırımdan ise en çok Filistinli çocuklar etkilendi. Yaklaşık 6 bin çocuğun İsrail tarafından katledildiği dile getiriliyor. En son ise İsrail ile Hamas arasında esir takası için dört günlük ateşkes ilan edilmişti.

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Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

İMANIN GÖSTERGESİ ETKİLEDİ: İMANLI VE METANETLİ DURUŞ

Bu gelişmeler yaşanırken sivillerin yaşadığı dramı gösteren görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam etti. Görüntülerden biri ise bir babanın İsrail'in bombardımanı sonrası hayatını kaybeden kızına vedasının görüntüsüydü. Görüntüler, Gazze'deki acılı babanın kızının cansız bedenini kucağına alıp gözbebeklerini öperek kızının yüzüne ve göz kapaklarına bulaşan tozu o güzel yüzünden silmeye çalışmasını gösteren anları içeriyordu.

Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

Bu anları gösteren video ise sosyal medyada binlerce izlendi ve kızıyla vedalaşan babanın metaneti izleyenleri şaşkına çevirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları Filistinli babanın kız çocuğunun öldürülmesi sonrasında sabrından kaynaklı imanının ne kadar güçlü olduğunu yazdı kimileri ise "Allah'tan geldik yine O'na döneceğiz" düşüncesinin babada ayak bulmuş hali olduğunu söyledi. Aynı zamanda çocuklarını kaybeden babaya birçok kişi dualar ederek Allah'ın sabrını arttırmasını temenni etti.

Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

GAZZELİ BABA: KÜPESİNİ GÖĞSÜMDE BİR ROZET GİBİ TAŞIYACAĞIM

Babaya ulaşan medya mensupları görüntüde yaşananlara dair sorular yönelttiğinde ise kızıyla ilgili olarak "Ben onun yüzündeki tozları temizliyordum. Kızım Rim ve oğlum Tarık ruhumun ruhu, Allah onlara rahmet etsin. Kızımın küpesinin tekini buldum, diğeri kayıptı. Dedim ki: 'Bu senin küpen canım ve onu senden bana bir hatıra kalması için alacağım. İşte bu onun küpesi. Hep benimle kalacak ve bana onu hatırlatacak. Küpesini göğsümde bir rozet gibi taşıyacağım. Allah sana merhamet etsin ya Rim" dedi.

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