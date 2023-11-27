Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

İsrail'in bombardımanında hayatını kaybeden kızının cansız bedenini kucağına alıp gözlerini öpen Gazzeli baba daha sonra o anlar hakkında konuştu. Gazzeli baba 'Kızım Rim'in yüzündeki tozları temizlerken küpesini gördüm. O küpeyi aldım, hep benimle kalacak ve bana onu hatırlatacak" açıklaması yaptı. İman ve metanetiyle dikkat çeken Gazze'deki Filistinli babanın bu açıklamasını alıntılayarak hiçbir dine mensup olmadığını açıklayan Koray Pehlivanoğlu ise Gazzeli babanın acısıyla kendince dalga geçip hakir gördü. Sosyal medyadan Pehlivanoğlu'na tepki yağdı. İşte o paylaşım...