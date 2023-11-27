Gazzeli babanın acısıyla dalga geçti, hakir gördü! İş insanı Koray Pehlivanoğlu’na tepki yağdı

GAZZELİ BABA: KÜPESİNİ GÖĞSÜMDE BİR ROZET GİBİ TAŞIYACAĞIM

Babaya ulaşan medya mensupları görüntüde yaşananlara dair sorular yönelttiğinde ise kızıyla ilgili olarak "Ben onun yüzündeki tozları temizliyordum. Kızım Rim ve oğlum Tarık ruhumun ruhu, Allah onlara rahmet etsin. Kızımın küpesinin tekini buldum, diğeri kayıptı. Dedim ki: 'Bu senin küpen canım ve onu senden bana bir hatıra kalması için alacağım. İşte bu onun küpesi. Hep benimle kalacak ve bana onu hatırlatacak. Küpesini göğsümde bir rozet gibi taşıyacağım. Allah sana merhamet etsin ya Rim" dedi.