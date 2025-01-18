Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH’a konuştu: Erdoğan’ın çabası ateşkesi getirdi!

İşgalin ilk aylarında, kadın doğum hastanelerine saldıran ve bebekleri öldüren İsrail'in sistematik soykırım girişimini tüm dünyaya doğuran Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fadya Malhis, anlaşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisinin büyük olduğunu söyledi. Malhis, "Başkanımız Erdoğan, sürekli olarak bizden yana oldu. Mazlum Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için her platformda olağanüstü bir gayret gösterdi" dedi.