Giriş Tarihi: 18.01.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
08:24
Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH'a konuştu: Erdoğan'ın çabası ateşkesi getirdi!
Siyonist İsrail'in, yeni doğan bebekleri sistematik bir şekilde öldürdüğünü tüm dünyaya duyuran ve büyük bir kamuoyu oluşmasını sağlayan Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fadya Malhis, İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya vardığı ateşkesi SABAH'a değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü etkin ve kararlı diplomasinin İsrail'i dünya kamuoyu nezdinde köşeye sıkıştırdığını kaydeden Malhis, "Bu ateşkes sürecinde sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çabası büyük. Erdoğan'ın her platformda Gazze'nin hakkını savunması, uluslararası camiayı harekete geçirdi. Türk milletine ve Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Batılı devletler bize sırtını çevirdi. Bize hiç destek olmadılar. Allah'a inanıyoruz ve başarı bizimdir." dedi.