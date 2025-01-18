Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH'a konuştu: Erdoğan'ın çabası ateşkesi getirdi!
Giriş Tarihi: 18.01.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 08:24

Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH'a konuştu: Erdoğan'ın çabası ateşkesi getirdi!

Siyonist İsrail'in, yeni doğan bebekleri sistematik bir şekilde öldürdüğünü tüm dünyaya duyuran ve büyük bir kamuoyu oluşmasını sağlayan Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fadya Malhis, İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya vardığı ateşkesi SABAH'a değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü etkin ve kararlı diplomasinin İsrail'i dünya kamuoyu nezdinde köşeye sıkıştırdığını kaydeden Malhis, "Bu ateşkes sürecinde sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'nin çabası büyük. Erdoğan'ın her platformda Gazze'nin hakkını savunması, uluslararası camiayı harekete geçirdi. Türk milletine ve Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Batılı devletler bize sırtını çevirdi. Bize hiç destek olmadılar. Allah'a inanıyoruz ve başarı bizimdir." dedi.

HARUN SEKMEN
Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH’a konuştu: Erdoğan’ın çabası ateşkesi getirdi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sergilediği vahşet, Gazzelilerin savunmasını aşamadı. Son teknoloji silahlara rağmen Gazze'yi işgal edemeyen İsrail, masaya oturmak zorunda kaldı. SABAH, Gazzelilerle konuşarak duygularını almaya devam ediyor.

Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH’a konuştu: Erdoğan’ın çabası ateşkesi getirdi!

İşgalin ilk aylarında, kadın doğum hastanelerine saldıran ve bebekleri öldüren İsrail'in sistematik soykırım girişimini tüm dünyaya doğuran Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fadya Malhis, anlaşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisinin büyük olduğunu söyledi. Malhis, "Başkanımız Erdoğan, sürekli olarak bizden yana oldu. Mazlum Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için her platformda olağanüstü bir gayret gösterdi" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH’a konuştu: Erdoğan’ın çabası ateşkesi getirdi!

YİĞİTÇE SAVUNDUK

Gazzelilerin Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu kaydeden Doktor Malhis, "Erdoğan ve Türk milletine teşekkür ederiz. Bütün dünyanın bize sırtını döndüğü bir süreçte, Gazze'yi yalnız bırakmadınız. Mazlumların yanında zalimlerin karşısında durdunuz. Bu bizler için çok değerliydi. Gazze'yi yok etmek istediler ama başaramadılar. Gazze halkı yiğitçe büyük bir direniş gösterdi" ifadelerini kullandı.

Gazzeli doktor Fadya Malhis SABAH’a konuştu: Erdoğan’ın çabası ateşkesi getirdi!

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Gazze'nin geleceğe daha bir umutla baktığını vurgulayan Fadya Malhis, "Gazze artık geleceğe güvenle bakıyor. Gazze'nin geleceğinde de Türk milleti olacaktır. Başkan Erdoğan'ın sayesinde yeniden ayağa kalkacağız. Topraklarımızı savunduk. Yok etmek istediler ayakta kaldık." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA