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Haberler Galeri Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor
Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:37

Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

6 yıl önce üniversite eğitimi için geldiği Türkiye'de yaşamına devam eden Gazzeli Razan Mohamed, topraklarında yaşanan İsrail katliamı sebebiyle ailesinden günlerdir haber alamıyor. Ailesinin şu an Gazze'nin güney kesiminde bulunduğunu ve günlerdir kendilerinden haber alamadığını belirten Mohamed, "Aileme 'İyi geceler' diyemeden uyumanın acısını ilk kez yaşadım. Akrabalarım kuzeyden güneye göç etmek zorunda bırakıldı. Ailemin de akrabalarımın da hayatta olup olmadıklarını öğrenemiyorum. Biz Filistinliler 1 aydır değil, 75 yıldır soykırıma maruz kalıyoruz" dedi.

MURATHAN YILDIRIM
Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

İsrail'in Gazze'de 2 milyonu aşkın sivile uyguladığı acımasız katliam Batı dünyasını sessizliğe gömerken, bu süreçte en sert tepkiyi gösteren ülke ise Türkiye oldu.

Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

Yıllar önce Gazze'den çıkıp üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Razan Mohamed, bölgede yaşanan acı tabloyu SABAH'a anlattı.

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Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

Haftalardır devam eden bombardımanda kendi evlerinin de hasar aldığını ve camlarının kırıldığını belirten Mohamed, "Camların kırılması sonucu kardeşim ayağından yaralandı.

Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

Ailem şu an Gazze şeridinin güney kesiminde bulunuyor. Kuzey kesimde yaşayan birçok akrabamız vardı. Tüm mahalleleri harabeye çevirdiler.

Gazzeli genç, İsrail katliamına böyle isyan etti! Dünyanın seyirci kalması canımı daha çok yakıyor

Akrabalarım güneye göç etmek zorunda bırakıldı. Gazze ile günlerdir iletişim kuramıyoruz. Ailenizin hayatta olup olmadığını bile bilmediğinizi düşünün. İşte İsrail'in bize yaşattığı şey bu" şeklinde konuştu.

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