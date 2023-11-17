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Haberler Galeri Gazze'nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:33

Gazze'nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

İşgalci İsrail bebekleri, kadınları, engellileri, yaşlıları herkesi katlediyor. Gazze'deki doktorları, şairleri, sanatçıları, öğretmenleri yani kısacası bir halkın hafızasını yok ediyorlar.

Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 42 gündür etnik temizlik yapıyor. Dünyanın gözü önünde bebekleri, kadınları, engellileri, yaşlıları herkesi katlediyorlar. Hastaneleri, okulları, camileri, mülteci kamplarını, insani yardım depolarını, sağlıkçıları herkesi ya da her yeri yıkıp yok ediyorlar.

Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

TOPLAMA KAMPI

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini yerle bir etti. 1 milyona yakın kişiyi sürgün ettiler. Dün Kudüs Hastanesi'ndeki yaralı ve sivillerin tahliye görüntüleri ortaya çıktı. Bununla yetinmediler. Gazze'nin güneyini de toplama kampına döndürdüler. 2 milyona yakın kişiyi daracık bir alana sıkıştırdılar.

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Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

Üstetik güneyi de vuruyorlar. BM'ye göre Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil... Terör devleti İsrail ayrıca katliamlarıyla Gazze'nin tarihini yani hafızasını kasıtlı şekilde yok ediyor. Saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişileri hayatlarını kaybetti. Ya da doktor, mühendis, femomen, öğretmen, aktivist... İşte kurbanlardan bazıları:

Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

ARİHİ DE SİLİYORLAR
Katledilenler arasında yaşlı bir müzik öğretmeni var: Elham Farah...
Ünlü bir doktoru ailesiyle yok ettiler: Shaymma Alloh...

Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

Yeni nesli de katlettiler. Şehitler arasında sosyal medya fenomenler de var.
Gazze'nin umudu olan canları soldurdular. Filistinli sevilen genç şair Heba Abu Nada gibi.,
Profesörler de kurbalar arasında. Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Muhammed Eid Şabir gibi.

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