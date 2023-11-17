Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

Üstetik güneyi de vuruyorlar. BM'ye göre Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil... Terör devleti İsrail ayrıca katliamlarıyla Gazze'nin tarihini yani hafızasını kasıtlı şekilde yok ediyor. Saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişileri hayatlarını kaybetti. Ya da doktor, mühendis, femomen, öğretmen, aktivist... İşte kurbanlardan bazıları: