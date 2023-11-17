Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar! Bu soykırım değil de ne?

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 42 gündür etnik temizlik yapıyor. Dünyanın gözü önünde bebekleri, kadınları, engellileri, yaşlıları herkesi katlediyorlar. Hastaneleri, okulları, camileri, mülteci kamplarını, insani yardım depolarını, sağlıkçıları herkesi ya da her yeri yıkıp yok ediyorlar. TOPLAMA KAMPI Katil İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini yerle bir etti. 1 milyona yakın kişiyi sürgün ettiler. Dün Kudüs Hastanesi'ndeki yaralı ve sivillerin tahliye görüntüleri ortaya çıktı. Bununla yetinmediler. Gazze'nin güneyini de toplama kampına döndürdüler. 2 milyona yakın kişiyi daracık bir alana sıkıştırdılar. Üstetik güneyi de vuruyorlar. BM'ye göre Gazze'nin hiçbir yeri güvenli değil... Terör devleti İsrail ayrıca katliamlarıyla Gazze'nin tarihini yani hafızasını kasıtlı şekilde yok ediyor. Saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişileri hayatlarını kaybetti. Ya da doktor, mühendis, femomen, öğretmen, aktivist... İşte kurbanlardan bazıları: ARİHİ DE SİLİYORLAR Yeni nesli de katlettiler. Şehitler arasında sosyal medya fenomenler de var. Sanatçıları da tek tek öldürdüler: Heba Zagout ve Muhammed Sami Qariqa... GAZZE'NİN GELECEĞİNİ TARTIŞMAYA BAŞLADILAR İsrail ve ABD'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze'yi 'uluslararası bir gücün kontrol etmesi' konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico ise Almanya'nın, Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'in kentin kontrolünü alması gerektiğini önerdiğini yazdı. Öte yandan İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ikinci ayına giren saldırılarda, bölgede yeniden Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planlarını dillendiriyor. Ordunun Gazze'ye girmesiyle İsrail basını ve sosyal medyada, Gazze'nin daha önce işgal edildiği yıllarda yerleşim bölgelerine verilen 'Gush Katif' ifadesi kullanılıyor.