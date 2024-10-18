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Haberler Galeri Gazze'nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH'a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok
Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 07:41

Gazze'nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH'a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

İşgalci İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Havadan ve karadan üzerlerine ölüm yağdırılan Filistinliler bunun yanında İsrail ablukası nedeniyle açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum bırakıldı. Siyonist ordunun kuşatması altında bulunan ve yeni askeri operasyonlar duyurularak tam abluka altına alınan Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'den yardım çağrısı geldi. Sabah Gazetesi'ne ulaşan Cibaliye Belediye Başkanı Mazen Al Najar, uluslararası yardım kuruluşlarına ve dünyaya seslenerek yardım çağrısında bulundu.

YUSUF ÖZDEMİR
Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımın en yoğun yaşandığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, 13 gündür büyük bir kuşatma altına alındı. Bölgeye yönelik yeni askeri operasyonlar duyuran işgal ordusu, 13 gündür şehre insani yardım malzemesi girişini yasakladı. Bölge 13 gündür su, gıda ve ilaçtan yoksun bırakıldı.

Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

7 EKİM'DEN BU YANA EN ZOR ZAMANDAYIZ
Sabah Gazetesi'ne ulaşarak bölgedeki son durumu anlatan ve yardım çağrısında bulunan Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı Mazen Al Najar, bir yıldır devam eden soykırımın yanında açlığa ve susuzluğa mahkum edilen Cibaliye, soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana en zor günlerini yaşadığını söyledi. Sabah Gazetesi'ne konuşan Mazen Al Najar şunları kaydetti:

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Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

ABLUKA ALTINDAYIZ
'Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail soykırımı devam ederken işgalci güçler kuzey bölgesinde özellikle Cibaliye şehrini hedef almaya başladı. Kısa bir zaman önce bölgeye yönelik yeni askeri operasyonlar duyurdular.

Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

Bu operasyon duyurularıyla birlikte şehrimiz büyük bir kuşatma altına alındı. Abluka mevcut insani krizle mücadelemizi imkansız hale getirdi.'

Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

GIDA SU İLAÇ YAKIT HİÇBİR ŞEY YOK

Cibaliye Belediye Başkanı Mazen Al Najar şöyle devam etti: 'Cibaliye belediyesi olarak daha da derinleşen insani krizi hafifletmek için acil yardım girişlerine ihtiyacımız var.

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