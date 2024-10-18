Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
07:41
Gazze'nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH'a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok
İşgalci İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Havadan ve karadan üzerlerine ölüm yağdırılan Filistinliler bunun yanında İsrail ablukası nedeniyle açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum bırakıldı. Siyonist ordunun kuşatması altında bulunan ve yeni askeri operasyonlar duyurularak tam abluka altına alınan Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'den yardım çağrısı geldi. Sabah Gazetesi'ne ulaşan Cibaliye Belediye Başkanı Mazen Al Najar, uluslararası yardım kuruluşlarına ve dünyaya seslenerek yardım çağrısında bulundu.