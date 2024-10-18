Gazze’nin kuzeyine Nazi kuşatması! Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı SABAH’a konuştu: Hiçbir şeyimiz yok

7 EKİM'DEN BU YANA EN ZOR ZAMANDAYIZ

Sabah Gazetesi'ne ulaşarak bölgedeki son durumu anlatan ve yardım çağrısında bulunan Cibaliye El Nazla Belediye Başkanı Mazen Al Najar, bir yıldır devam eden soykırımın yanında açlığa ve susuzluğa mahkum edilen Cibaliye, soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana en zor günlerini yaşadığını söyledi. Sabah Gazetesi'ne konuşan Mazen Al Najar şunları kaydetti: