Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
10:12
Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’
Google, geçtiğimiz yıllarda ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı askeri iş birliğinin sonlandırılması için şirketi içi protestolarla karşılaşmıştı. Bu olaydan sonra, teknoloji devi geri adım atarak Pentagon ile sözleşmesini yenilememişti ve bu tür faaliyetlerde bulunmayacağını taahhüt etmişti. Ancak yakın zamanda Google'ın, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ortak olduğu yönünde haberler çıkması üzerine şirket içi isyan yeniden alevlendi.