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Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:12

Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’

Google, geçtiğimiz yıllarda ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı askeri iş birliğinin sonlandırılması için şirketi içi protestolarla karşılaşmıştı. Bu olaydan sonra, teknoloji devi geri adım atarak Pentagon ile sözleşmesini yenilememişti ve bu tür faaliyetlerde bulunmayacağını taahhüt etmişti. Ancak yakın zamanda Google'ın, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ortak olduğu yönünde haberler çıkması üzerine şirket içi isyan yeniden alevlendi.

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Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’

Binlerce Google çalışanı 2018 yılında, ABD ordusuyla yapılan ve yapay zekayı kullanarak İHA saldırılarını iyileştiren bir sözleşme olan Project Maven'a karşı bir dilekçe imzalamıştı.

Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’

TEKNOLOJİ DEVİNİN YAPAY ZEKA SÖZÜ

Google, şirket içi protestoların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile olan sözleşmesini yenilememişti ve savunma için yapay zeka teknolojilerini kullanmayacağına söz vermişti.

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Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’

GOOGLE'A KARŞI SENDİKALAŞIYORLAR

Ancak Google çalışanlarına göre şirket bu sözünü tutmadı.

Google'ın yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketi DeepMind bünyesinde çalışanlar, teknoloji firmasının İsrail hükümetiyle olan bağlarını ve yapay zeka teknolojilerini askeri gruplara satma kararını protesto etmek amacıyla sendikalaşmaya çalışıyor.

Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’

Örgütlenme süreci hakkında bilgi sahibi isimler Financial Times'a (FT) yaptığı açıklamada, Google Deepmind'ın Londra ofisinde çalışan yaklaşık 300 çalışanın İletişim İşçileri Sendikası'na (CWU) katılmak istediğini bildirdi.

Google’da isyan: İstifa depremi başladı! ‘Katliama teknoloji desteği sağlıyorlar’

"KATLİAMA SON TEKNOLOJİ YAPAY ZEKA SAĞLIYORUZ"

Sendikalaşma çabalarına katılan bir mühendis, "Geliştirdiğimiz teknolojinin Gazze'deki katliamda kullanıldığını düşünüyoruz. Şu anda, devam eden bir çatışmaya son teknoloji yapay zeka sağlıyoruz. İnsanlar çalışmalarının bu şekilde kullanılmasını istemiyor." ifadelerini kullandı.