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Haberler Galeri Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 17:08

Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

Google, bebek katili İsrail'e destekte sınır tanımadı. Nimbus Projesi ile İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletmesine ve Filistinliler hakkında daha fazla bilgi toplamasına imkan tanıyan Google, kesenin ağzını açtı. Şimdi de İsrailli bir siber güvenlik şirketi olan Wiz'e 25 milyar dolar yatırdı! Google'ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı ile Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in hem ekonomisine hem de güvenliğine katkı sağlanacak.

Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

Batılı liderler ve dünya devi şirketler 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam yapan İsrail'e destek çıktı. İsrail karşıtı açıklamalar yapan çalışanlarını işten çıkaran Google, Nisan 2021'de Amazon ile birlikte İsrail ile 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni imzaladı.

Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolar bir yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

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Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

Nimbus Projesi'ni "İsrail'in uzun vadeli planlarının bir parçası, amiral gemisi niteliğinde ve türünün ilk örneği" olarak niteleyen Bakanlık, projenin hükümete ve savunma kuruluşlarına her şeyi kapsayan bir bulut çözümü sunmayı amaçladığını belirtti. Google ve Amazon çalışanları, Nimbus Projesi'nde gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile Filistinlilerin daha fazla izleneceği, Filistinliler hakkında daha fazla yasa dışı veri toplanacağı ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin genişlemesinin kolaylaşacağı bilgilerini paylaştı.

Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

ASKERİ AMAÇLA KULLANMANIN ÖNÜNDE ENGEL YOK!

Projeye karşı çıkan çalışanlar, Google'ın "silahlarla ilgili ve uluslararası normları ihlal eden veya insan haklarına aykırı şekilde çalışan gözetleme uygulamalarında yapay zeka kullanmayacağına" dair taahhütte bulunmasına rağmen Nimbus Projesi ile sağlanan hizmetlerin İsrail tarafından geliştirilerek askeri amaçlarla kullanılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtiyor.

Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

Nimbus hakkında varlığı dışında neredeyse hiçbir şeyin kamuya açıklanmaması nedeniyle sistemin özellikleri ve işlevselliği, onu tasarlayan şirketteki çalışanların çoğu için bile bir sır olarak kalsa da ABD'den yayın yapan bağımsız bir haber kuruluşu The Intercept, Temmuz 2022'de projeyle ilgili eğitim belgelerine dayandırdığı haberinde projeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Belgelere göre, Google, Nimbus portalı üzerinden İsrail hükümetine Google Cloud Platformu aracılığıyla sunulan ve verilerden öğrenen bilgisayar sistemleri oluşturmaya odaklanan yapay zeka (makine öğrenimi sistemi) ve yapay zeka araçlarından oluşan eksiksiz bir paket sunuyor.

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