Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!

Nimbus hakkında varlığı dışında neredeyse hiçbir şeyin kamuya açıklanmaması nedeniyle sistemin özellikleri ve işlevselliği, onu tasarlayan şirketteki çalışanların çoğu için bile bir sır olarak kalsa da ABD'den yayın yapan bağımsız bir haber kuruluşu The Intercept, Temmuz 2022'de projeyle ilgili eğitim belgelerine dayandırdığı haberinde projeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Belgelere göre, Google, Nimbus portalı üzerinden İsrail hükümetine Google Cloud Platformu aracılığıyla sunulan ve verilerden öğrenen bilgisayar sistemleri oluşturmaya odaklanan yapay zeka (makine öğrenimi sistemi) ve yapay zeka araçlarından oluşan eksiksiz bir paket sunuyor.