Giriş Tarihi: 15.07.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
17:08
Google’den İsrail’e 25 milyar dolarlık destek! Önce Nimbus Projesi şimdi Wiz: Filistinleri tek tek tespit edecek!
Google, bebek katili İsrail'e destekte sınır tanımadı. Nimbus Projesi ile İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerini genişletmesine ve Filistinliler hakkında daha fazla bilgi toplamasına imkan tanıyan Google, kesenin ağzını açtı. Şimdi de İsrailli bir siber güvenlik şirketi olan Wiz'e 25 milyar dolar yatırdı! Google'ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı ile Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in hem ekonomisine hem de güvenliğine katkı sağlanacak.