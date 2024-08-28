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Haberler Galeri Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:33

Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu

Son dakika haberleri: Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya devam ediyor. Son olarak , 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisi "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınmıştı. Günlerdir yanan gemiyle ilgili Pentagon'dan bir son dakika açıklaması geldi.

AA
Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı "MV Sounion" isimli Yunan gemisinin "petrol sızdırıyor" gibi göründüğünü belirtti.

Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu

ÇEVRE FELAKETİ AN MESELESİ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlenen basın toplantısında, Husilerin hedef aldığı gemiye ilişkin açıklamada bulundu. Ryder, geminin Kızıldeniz'de yanmakta olduğunu, "petrol sızdırıyor" gibi göründüğünü belirtti.

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Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu

Bu durumun potansiyel bir "çevre felaketi" arz ettiğini aktaran Pentagon Sözcüsü Ryder, Husilerin eylemlerinin küresel ve bölgesel ticareti istikrarsızlaştırdığını ve denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti.

Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu

Husiler, 21 Ağustos'ta, MV Sounion isimli bir Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Günlerdir cayır cayır yanıyor… Kızıldeniz’de korkulan oldu! Pentagon olası felaketi duyurdu

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

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