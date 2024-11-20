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Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:39

Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

Haiti'de hükümet güçlerine karşı birleşen yasa dışı silahlı örgütler geçtiğimiz haftalarda başkent Port-au-Prince'i ele geçirmek için harekete geçmişti. Yaşanan çatışmalar sonrası çeteler başkentteki birkaç bölgede kontrolü ele aldı. Ulusal Polis ile çete koalisyonu arasındaki mücadele ülkedeki kaosu her geçen gün artırırken, yeni bir saldırı dalgası şiddeti tırmandırdı. Halk, güvenlik güçleriyle birlikte evlerini korudu.

AA
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Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çete koalisyonu ile Ulusal Polis haftalardır çatışıyor. Şiddet olayları her gün artıyor ve güvenlik güçleri ülkede istikrarı sağlayamıyor.

Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

SİVİLLER DE ÇATIŞMAYA KATILDI

Başkent Port-au-Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında yine çatışma çıktı. Silahlı saldırganlar, güvenlik güçleriyle yan yana savaşan halkla da mücadele etti.

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Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Saatlerce süren çatışmada polis üstün geldi ve 28 çete üyesi öldürüldü.

Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin bazı bölgeleri kendi kontrollerine almaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini duyurdu.

Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

ÇETE ÜYELERİNİ YAKTILAR

Yerel basına göre, sivil halk yaralı olanlar dahil 20 çete üyesini ateşe verdi.

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