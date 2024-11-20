Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı

SİVİLLER DE ÇATIŞMAYA KATILDI

Başkent Port-au-Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında yine çatışma çıktı. Silahlı saldırganlar, güvenlik güçleriyle yan yana savaşan halkla da mücadele etti.