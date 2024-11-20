Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
13:39
Haiti’de şiddet olayları artıyor: Halk güvenlik güçleriyle birlikte çatıştı
Haiti'de hükümet güçlerine karşı birleşen yasa dışı silahlı örgütler geçtiğimiz haftalarda başkent Port-au-Prince'i ele geçirmek için harekete geçmişti. Yaşanan çatışmalar sonrası çeteler başkentteki birkaç bölgede kontrolü ele aldı. Ulusal Polis ile çete koalisyonu arasındaki mücadele ülkedeki kaosu her geçen gün artırırken, yeni bir saldırı dalgası şiddeti tırmandırdı. Halk, güvenlik güçleriyle birlikte evlerini korudu.