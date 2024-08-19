Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.