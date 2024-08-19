Giriş Tarihi: 19.08.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
00:43
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Hamas yetkilileri ile Türkiye arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes ve esir takası müzakereleri ele alındı. Hamas yetkilileri, Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin 'pembe' bir tablo çizdiğini ancak müzakerelerdeki gerçekte durumun böyle olmadığını söyledi.