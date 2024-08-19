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Haberler Galeri Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada
Giriş Tarihi: 19.08.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:43

Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Hamas yetkilileri ile Türkiye arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes ve esir takası müzakereleri ele alındı. Hamas yetkilileri, Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin 'pembe' bir tablo çizdiğini ancak müzakerelerdeki gerçekte durumun böyle olmadığını söyledi.

Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen müzakerelerde istenilen sonuç elde edilemedi.

Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hamas yetkilileri, hafta sonu Türkiye'yle temas kurarak, İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdi.

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Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

Hamas yetkilileri, ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti.

Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

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