Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:38
Hamas siyasi büro üyesi açıkladı! Katil İsrail’den Gazze’de ateşkes için 7 yeni şart
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılar düzenleyen katil İsrail, Gazze ateşkes için yeni şartlar öne sürdü. Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Basem Naim, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu üç aşamalı ateşkes planının Hamas tarafından kabul edildiğini ancak Tel Aviv yönetiminin müzakereler için yeni şartlar sunduğunu söyledi. Naim Al, bu şartları 7 maddede sıraladı.