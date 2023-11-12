Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum'dan SABAH'a özel açıklamalar! "İsrail basından saklıyor" diyerek gerçeği anlattı

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanları sonrası 11 bini aşkın Gazze'deki Filistinli sivil yaşamını yitirdi. 11 bin sivilin 6 bine yakını ise çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum ise Gazze'deki durum ve yaşanan gelişmeler hakkında sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Berhum, Gazze'de yaşanan soykırıma dair "Ümmetin ve Arap âleminin suskunluğu ve Gazze'ye yardım ulaştıramamaları bizleri en çok acıtan nokta. Allah korusun Gazze'deki savaşı kaybetmemiz durumunda bu savaşı aynı zamanda bütün Orta Doğu, Türkiye ve İslam Âlemi kaybetmiş olur. Çünkü İsrail sadece Gazze'nin düşmanı değil, bütün ümmetin ve Müslümanların düşmanıdır. Direniş ise çok büyük bir moralle devam ediyor. İsrail basından saklıyor ama öldürülen İsrail askerinin sayısı çok fazla! " dedi. İşte detaylar...