Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum'dan SABAH'a özel açıklamalar! "İsrail basından saklıyor" diyerek gerçeği anlattı

"İŞGALCİ İSRAİL'İN EN BÜYÜK AMACI GAZZE'Yİ TAMAMEN BİTİRMEK"

Berhum, açıklamalarına devam ederek "Bölgede katliam ve soykırım yaşanıyor. İşgalci İsrail'in en büyük amacı Gazze'yi tamamen bitirmek. Ve oradaki insanları öldürmek. Geri kalanlarını ise en yakın ülke olan Mısır'a tehcir ettirmek istiyorlar. Böylece Gazze'yi tamamen insanlardan mücerret, insan olmayan bir toprak parçası haline getirmek istiyorlar. Soykırım ve katliam yapılıyor ama biz Hamas olarak moralimizi yüksek tutuyoruz ve direnmeye devam ediyoruz. Bizler Gazze halkımızla birlikte Allah'ın izni ve inayetiyle bu işgalcileri topraklarımızdan atana kadar sadece Gazze'yi değil bütün Filistin'i özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hamas olarak sadece İsrail ile savaşmıyoruz. İsrail'i destekleyen devletler var. Bunların başında ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, Avrupa ülkeleri geliyor. Ve bu desteklerini açıktan yapıyorlar ve gizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÜMMETİN VE ARAP ÂLEMİNİN SUSKUNLUĞU VE YARDIM ULAŞTIRMAMALARI BİZLERİ EN ÇOK ACITAN NOKTA"

Sözlerine devam eden Berhum, "Bu ülkeler açık açık ekonomik, siyasi ve askeri olarak İsrail'i destekliyor. Maalesef bu anlamda Müslüman âlemi sınıfta kalmıştır. 2 milyar Müslüman âlemini bugün Gazze'ye bir bardak su ve bir battaniye bile göndermekten aciz. Ama karşı tarafa baktığımızda ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa ile açık açık bizlere savaş ilan eden İsrail'i destekleyen devletler görüyoruz. Ümmetin ve Arap âleminin suskunluğu, Müslüman liderlerinin suskunluğu, soykırımı izleyerek bizlere gözle görülür bir yardım ulaştırmamaları bizleri en çok acıtan nokta" şeklinde konuştu.