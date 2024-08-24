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Haberler Galeri Han Yunus'taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu
Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:46

Han Yunus'taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum insanları katleden İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin kuzeyinde yer alan bölgelerden çekilmesi, Filistinlilere ait mülklerdeki geniş çapta tahribatı ortaya çıkardı. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

AA
Han Yunus’taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, en büyük yıkım, İsrail savaş uçaklarının onlarca apartmanı yıktığı ve konutları yerle bir ettiği Hamed Mahallesi'nde yoğunlaştı.

Han Yunus’taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu

FİLİSTİNLİLERE AİT MÜLKLER BULDOZERLERLE YIKILDI

İsrail askerleri Han Yunus kentinin kuzeyindeki bölgelerde onlarca konutu yerle bir etti, ayrıca Filistinlilerin mülklerini buldozerlerle yıktı.

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Han Yunus’taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu

SAĞLIK EKİPLERİ ENKAZ ALTINDAKİ CESETLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

Han Yunus’taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu

Görgü tanıkları, Han Yunus şehrinin kuzeyinde çok sayıda ceset ve parçalanmış vücut parçalarının bulunduğunu ve bunların kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Han Yunus’taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu

İsrail ordusunun kuzey Han Yunus'a saldırısı, binlerce Filistinlinin evlerinden zorla Gazze Şeridi'nin batı ve orta bölgelerine kaydırılmasına neden oldu.

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