Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
18:46
Han Yunus'taki İsrail yıkımı böyle görüntülendi! En büyük tahribat o bölgede oldu
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum insanları katleden İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin kuzeyinde yer alan bölgelerden çekilmesi, Filistinlilere ait mülklerdeki geniş çapta tahribatı ortaya çıkardı. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı ile sağlık ve Uluslararası Kızıl Haç ekipleri, İsrail ordusunun girip hedef aldığı bölgelerde hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.