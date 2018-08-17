Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
FI 2018 ülkelerin uçak sayılarını açıkladı! Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisinin yayımladığı 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporuna göre ülkelerin uçak sayılarını haberimizde bulabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 17.08.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 20:07
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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...
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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı...