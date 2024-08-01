Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
11:58
Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Peki Haniye suikastının arka planında neler var? Dünyayı sarsan olayın ardından bölgeyi neler bekliyor? Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Saldırı anına ya da sonrasına ait görüntü bulunamaması soru işaretlerine yol açtığını belirten Dr. Hakkı Uygur, bölgesel çatışmanın sahasının yayılacağını ve derinleşeceğini ifade etti.