Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, suikast ile ilgili akıllarda birçok soru işareti kaldı. Haniye suikastının arka planını AA Analiz için kaleme alan Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, henüz saldırıya ait görüntü bulunamadığına dikkat çekerek, bölgenin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, konuyla ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: