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Haberler Galeri Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...
Giriş Tarihi: 01.08.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:58

Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Peki Haniye suikastının arka planında neler var? Dünyayı sarsan olayın ardından bölgeyi neler bekliyor? Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Saldırı anına ya da sonrasına ait görüntü bulunamaması soru işaretlerine yol açtığını belirten Dr. Hakkı Uygur, bölgesel çatışmanın sahasının yayılacağını ve derinleşeceğini ifade etti.

AA
Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, suikast ile ilgili akıllarda birçok soru işareti kaldı. Haniye suikastının arka planını AA Analiz için kaleme alan Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, henüz saldırıya ait görüntü bulunamadığına dikkat çekerek, bölgenin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, konuyla ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

"GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMAMASI SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI"

Hamas lideri İsmail Haniye İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni münasebetiyle Tahran'da bulunduğu sırada bir suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın detayları bu yazı yazıldığı esnada İran makamları tarafından henüz paylaşılmadı. Eldeki bilgilere göre Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları tarafından korunan bir kampüste bulunan Haniye ve koruması 31 Temmuz sabah 2 sularında meydana gelen bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bununla birlikte saldırı anına ya da sonrasına ait görüntü bulunamaması soru işaretlerine yol açtı. İddia edildiği üzere adı geçen binanın yalnızca bir katı hatta bir odası zarar gördüyse saldırıda patlayıcı yüklü mikro suikast dronu kullanılmış olması mümkündür. Yine insan faktörünün farklı şekillerde işin içinde bulunduğu suikast biçimlerinin geçerli olması imkan dahilindedir.

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Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

"NETANYAHU SAVAŞI YAYMA KONUSUNDA RAHAT HAREKET EDİYOR"

İsrail'in bu eylemi hem sembolik hem de pratik açılardan oldukça önemli. İsrail Tahran'daki saldırıdan saatler önce Beyrut'ta Hizbullah'ın askeri kanadının lideri olduğu belirtilen Fuad Şükür'ü de öldürdüğünü açıkladı. 2 saldırı da İsrail'in 7 Ekim'den beri yürüttüğü ve 40 binden fazla sivili öldürdüğü acımasız savaşta hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını net bir şekilde ortaya koydu. Mevcut Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ya da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son ABD gezisindeki temaslarının bu saldırılara onay çıkmasında ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. Ancak Kongre'deki konuşmasında sürekli olarak "yılanın başı İran" vurgusu yapan ve ABD adına savaştığını ileri süren Netenyahu'nun savaşı yayma konusunda daha rahat hareket ettiği ortada.

Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

"İRAN'I DOĞRUDAN HEDEF ALMA KONUSUNDA HİÇBİR ÇEKİNCESİ KALMADI"

Aslında İsrail daha önce de İran içinde gerçekleştirdiği çeşitli suikastlar ve sabotajlarla İran güvenlik mekanizmasına sızdığını gösterdi. Bizzat eski İran İstihbarat Bakanı Ali Yunusi bu durumu ifade etti ve üst düzey yetkililerin güvenlik endişesi taşıdıklarını söyledi. Gerek ülke içindeki nükleer ve askeri suikastlar gerekse de nükleer faaliyetler dosyasının ülke dışına kaçırılması gibi hadiseler İran açısından ciddi istihbarat başarısızlıkları olarak kayıtlara geçti. Bu son saldırı mezkur sürecin devamı olarak okunmalıdır. Benzer şekilde bu saldırı eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının sabotaj olma ihtimalinin de yabana atılmaması gerektiğini gösteriyor.

Haniye suikastı sonrası bölgesel çatışma derinleşecek mi? Soru işaretlerine yol açan detay...

Anlaşılan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "son anda vazgeçtiler ve tek başıma yaptım" dediği 2020'deki Kasım Süleymani suikastındaki tavrının aksine İsrail yönetiminin İran'ı doğrudan hedef alma konusunda hiçbir çekincesi kalmadı. 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki Büyükelçiliğini bombalayan İsrail, 30-31 Temmuz saldırılarıyla doğrudan savaş için gerek 7 Ekim'den beri düşük yoğunluklu bir çatışmayı tercih eden Hizbullah'ı gerekse de Tahran'ı geniş bir savaşa çekmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bu maksatla başta rehinelerin serbest bırakılması olmak üzere aylardır süren diplomatik çabaları dinamitlemekten de kaçınmıyor.

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