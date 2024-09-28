Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

27 Eylül günü Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. Bölge için önemli bir aktör olan Nasrallah'ın ölümü dünya çapında da şok etkisi yarattı. Nasrallah'ın yerinin nasıl öğrenildiğine dair tartışmalar sürerken, saldırıdan sadece birkaç gün önce Al Arabiya kanalında suikaste dair bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı.