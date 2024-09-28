Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
22:35
Hasan Nasrallah'ı İran mı sattı? Al Arabiya'da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail'in hava saldırısında öldürülmesi tüm dünyada geniş yankı buldu. Suikasta ilişkin güvenlik zafiyeti tartışmaları sürerken Al Arabiya kanalında saldırıdan günler önce şoke eden bir açıklama yapıldı. Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni, verdiği demeçte Nasrallah için "Vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı" ifadeleri kullandı. Hüseyni'nin Al Arabiya'ya yaptığı bu açıklama "Nasrallah'ı İran mı sattı?" sorularını akıllara getirdi. Öte yandan, İsrail'in çağrı cihazlarını hedef alan saldırısında da hedef alınan cihazların İran üzerinden sipariş edilmesi dikkat çekmişti.