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Haberler Galeri Hasan Nasrallah'ı İran mı sattı? Al Arabiya'da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş
Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:35

Hasan Nasrallahİran mı sattı? Al Arabiya'da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail'in hava saldırısında öldürülmesi tüm dünyada geniş yankı buldu. Suikasta ilişkin güvenlik zafiyeti tartışmaları sürerken Al Arabiya kanalında saldırıdan günler önce şoke eden bir açıklama yapıldı. Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni, verdiği demeçte Nasrallah için "Vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı" ifadeleri kullandı. Hüseyni'nin Al Arabiya'ya yaptığı bu açıklama "Nasrallah'ı İran mı sattı?" sorularını akıllara getirdi. Öte yandan, İsrail'in çağrı cihazlarını hedef alan saldırısında da hedef alınan cihazların İran üzerinden sipariş edilmesi dikkat çekmişti.

Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

İsrail güçleri, Gazze'de yaptığı soykırım ardından savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'a saldırı başlattı. Siber saldırılarla çağrı cihazlarını patlatan İsrail, ardından Lübnan'ın kalbi Beyrut'u vurdu.

Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

27 Eylül günü Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti. Bölge için önemli bir aktör olan Nasrallah'ın ölümü dünya çapında da şok etkisi yarattı. Nasrallah'ın yerinin nasıl öğrenildiğine dair tartışmalar sürerken, saldırıdan sadece birkaç gün önce Al Arabiya kanalında suikaste dair bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı.

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Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

Hasan Nasrallah'ı İran mı sattı? Al Arabiya'da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

"ORTAKLARIN SENİ SATTI"

Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin 25 Eylül'de Al Arabiya'ya verdiği demeçte Nasrallah'ı uyararak, İran'ın kendisini sattığını söylemesi oldukça dikkat çekti.

Hüseyni açıklamasında şunları dile getirdi:

Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi. Vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı.

Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

"MİLLETİNİ DEĞİL İRAN'I TERCİH ETTİN"

Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni, Nasrallah'ın ölümünün ardından X hesabından paylaşımda bulundu.

Nasrallah ile fotoğrafını paylaşan Hüseyni şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'ı birlikte özgürleştirdik. İsrail'i kovduk. Fakat sen kardeşlerini, milletini değil İran'ı tercih ettin. Onlar da seni mazlumlara karşı kullanıp ortada bıraktı"

Hasan Nasrallah’ı İran mı sattı? Al Arabiya’da şok açıklama: Her şeyi günler önce söylemiş

İRAN ABD'Yİ SUÇLADI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

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