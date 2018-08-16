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kalmak için bunu yapmak zorundalar!

Giriş Tarihi: 16.08.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 20:47
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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen ' 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. ' kalma' dersi alan askerler canlı canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti

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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

Askeri uzmanlar, tatbikata katılan 12 bin askere vahşi doğada yılanlarla dost olma eğitimi de verdi. Ajanslar sınırları zorlayan tatbikattan çok özel fotoğraflar servis etmişti. İşte onlardan bazıları;

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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

Askeri tatbikatta kobra kanı içip doğada kalmayı öğrendiler

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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

'da düzenlenen " 2018" askeri tatbikatı sırasında ilginç görüntüler oluştu.

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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

Askerler, " kalma tatbikatı" kapsamında canlı hayvanları yiyip, kobra yılanlarının kanını içti. Görüntüler ise herkesin bakmaya cesaret edemeyeceği cinsten.

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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!
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kalmak için bunu yapmak zorundalar!
Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!
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