Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

Tayland'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. 'Hayatta kalma' dersi alan askerler canlı canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti Askeri uzmanlar, tatbikata katılan 12 bin askere vahşi doğada yılanlarla dost olma eğitimi de verdi. Ajanslar sınırları zorlayan tatbikattan çok özel fotoğraflar servis etmişti. İşte onlardan bazıları; Askeri tatbikatta kobra kanı içip doğada hayatta kalmayı öğrendiler Tayland'da düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatı sırasında ilginç görüntüler oluştu. Askerler, 'hayatta kalma tatbikatı' kapsamında canlı hayvanları yiyip, kobra yılanlarının kanını içti. Görüntüler ise herkesin bakmaya cesaret edemeyeceği cinsten.