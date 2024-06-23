Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:32
Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!
Hizbullah ve İsrail arasında bir kez daha savaşın fitili ateşlendi. Bölgede çatışmalar devam ederken yeni görüntüler paylaşan Hizbullah, İsrail'in stratejik noktalarını ifşa etti! Hizbullah, "Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır, İsrail'i taş devrine göndeririz" diyerek tehditler yağdırırken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan hamle gecikmedi!