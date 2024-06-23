Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ OLACAK VURGUSU

Burada üst düzey yetkililerle kritik temaslarda bulunması beklenen ve savaşlarla ilgili bilgi verip bilgi alacak Gallant'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CIA Direktörü William Burns, Özel elçi Amos Hochstein gibi isimlerle görüşeceği söylendi. Gallant ziyaret öncesi görüşmelerin ABD'nin önerdiği ateşkesin üçüncü aşaması için kritik olduğunu hatırlattı ve görüşmelerle ilgili "Her zamankinden daha önemli olacak" dedi.