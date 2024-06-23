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Haberler Galeri Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:32

Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

Hizbullah ve İsrail arasında bir kez daha savaşın fitili ateşlendi. Bölgede çatışmalar devam ederken yeni görüntüler paylaşan Hizbullah, İsrail'in stratejik noktalarını ifşa etti! Hizbullah, "Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır, İsrail'i taş devrine göndeririz" diyerek tehditler yağdırırken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan hamle gecikmedi!

Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

Dünya, Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan gerilime kilitlendi. Karşılıklı çatışmalar devam ederken bir kez daha yeni bir savaşın fitili ateşlendi. Hizbullah'tan İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek hamle geldi!

Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

Hizbullah yeni paylaştığı görüntülerde "Kim bize karşı savaşmayı düşünürse pişman olacaktır, İsrail'i taş devrine göndeririz" diyerek açık açık tehdit mesajları gönderdi. Bununla da kalmayan Hizbullah, havadan çektiği görüntülerle İsrail'in stratejik noktalarını ifşa etti!

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Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

Yapılan açıklamada ise "Dün Lübnan-Filistin sınırı boyunca İsrail askeri mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Menara bölgesinde ve Metula kasabasında İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binanın vuruldu. Lübnan'ın işgal altındaki Zibdeen ve Al-Ramtha bölgeleri de hedef alınarak roketle vuruldu" denildi.

Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

PANİKLEYEN GALLANT ABD'YE UÇTU!

Gerilimin tırmanması üzerine panikleyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze'deki savaş ve Hizbullah'la artan gerilimler hakkında üst düzey ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gitti.

Hizbullah İsrail savaşı öncesi tansiyon tavan yaptı: Tüm stratejik noktaları ifşa ettiler!

HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ OLACAK VURGUSU

Burada üst düzey yetkililerle kritik temaslarda bulunması beklenen ve savaşlarla ilgili bilgi verip bilgi alacak Gallant'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CIA Direktörü William Burns, Özel elçi Amos Hochstein gibi isimlerle görüşeceği söylendi. Gallant ziyaret öncesi görüşmelerin ABD'nin önerdiği ateşkesin üçüncü aşaması için kritik olduğunu hatırlattı ve görüşmelerle ilgili "Her zamankinden daha önemli olacak" dedi.

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