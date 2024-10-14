Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
11:38
Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ı da işgal etmesiyle farklı bir boyuta evrildi. Siyonist İsrail, savaşın boyutunu genişlettikçe İran destekli örgütlerin de verdiği karşılık daha büyük oluyor. Bu kez Hizbullah, Binyamina yakınlarındaki askeri üsse gerçekleştirdiği İHA saldırısı ile İsrail'e ağır darbe vurdu. Hizbullah'ın bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ve İsrail'in hava savunmasındaki zaaflarıyla ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı.