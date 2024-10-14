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Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:38

Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ı da işgal etmesiyle farklı bir boyuta evrildi. Siyonist İsrail, savaşın boyutunu genişlettikçe İran destekli örgütlerin de verdiği karşılık daha büyük oluyor. Bu kez Hizbullah, Binyamina yakınlarındaki askeri üsse gerçekleştirdiği İHA saldırısı ile İsrail'e ağır darbe vurdu. Hizbullah'ın bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ve İsrail'in hava savunmasındaki zaaflarıyla ilgili yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı.

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Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

Pazar günü, Hizbullah Binyamina yakınlarındaki askeri üsse İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 İsrail askeri öldü ve 67 kişi yaralandı. Gerçekleşen saldırı sonrası, modern savaşta drone'ların oluşturduğu tehdit gözler önüne serildi.

Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

İŞTE SALDIRIDA KULLANILAN İHA

Hizbullah'ın bu saldırıda kullandığı insansız hava aracının (İHA) yirmi yıldan uzun bir süredir konuşlu olduğu ve İran tasarımlarından esinlenilen Mirsad-1 drone'u olduğuna inanılıyor.

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Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

Alma Araştırma Merkezi uzmanlarının belirttiğine göre Mirsad-1, Hizbullah'ın operasyonları için uyarlanmış, ufak değişikliklerle İran'ın Mohajer-2 modeline dayanıyor. İHA, 40 kilograma kadar patlayıcı taşıyabiliyor, saatte 370 kilometre azami hıza sahip ve 120 kilometrelik bir operasyonel menzile sahip. Hizbullah, Mirsad-1'i 2002'den beri keşif ve saldırı için kullanıyor ve genellikle İsrail hava sahasını delmek için kullanıyor.

Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

İSRAİL SAVUNMASINI DELDİLER

Binyamina saldırısında Hizbullah, İsrail savunma sistemlerini alt etmeyi amaçlayan bir taktik uyguladı. Roket saldırısının örtüsü altında birden fazla insansız hava aracı fırlattı. Bir insansız hava aracı tespit edilmekten kurtulup Binyamina bölgesine düşmeyi başardı ve bu, İsrail hava savunmasında önemli bir ihmalsizliğe işaret etti.

Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

Defense Industry Daily'nin bir raporuna göre, bu bir Mirsad-1 insansız hava aracının İsrail savunmasını geçmesinin ilk örneği değil. Benzer bir olay yılın başlarında Hizbullah insansız hava araçlarının birkaç dakika İsrail toprakları üzerinde uçtuktan sonra Lübnan'a geri dönmesiyle de yaşandı.

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