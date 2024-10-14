Hizbullah’ın İHA saldırısı taktiği ortaya çıktı: İşte savunmayı böyle deldiler

Alma Araştırma Merkezi uzmanlarının belirttiğine göre Mirsad-1, Hizbullah'ın operasyonları için uyarlanmış, ufak değişikliklerle İran'ın Mohajer-2 modeline dayanıyor. İHA, 40 kilograma kadar patlayıcı taşıyabiliyor, saatte 370 kilometre azami hıza sahip ve 120 kilometrelik bir operasyonel menzile sahip. Hizbullah, Mirsad-1'i 2002'den beri keşif ve saldırı için kullanıyor ve genellikle İsrail hava sahasını delmek için kullanıyor.