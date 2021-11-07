Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında görüntü yönetmeni yanlışlıkla öldürdüğü davası gündemden düşmüyor. ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleşen Rust isimli filmin çekimleri sırasında yanlışlıkla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'yı vuran Baldwin, Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Bir sahnenin çekiminde kullandığı kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucunda yaşanan kazayla ilgili soruşturma açılmıştı. Ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşılmıştı. 16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda 'Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil.' yazdığı ifade edilmişti. Olaydan sonra soruşturma başlatılırken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıklamıştı. TÜM OKLAR O İSMİ İŞARET EDİYOR Yaşanan trajik kazayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ölümlü kazada gerçek merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösterirken 24 yaşındaki Gutierrez-Reed konuya işilkin yeni bir iddia ortaya attı. Avukatı aracılığı ile açıklamalarda bulunan Reed, kazanın olduğu gün silahı kontrol ettiğini belirtirken ve 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' ifadelerini kullandı. KAZA MI, SABOTAJ MI? Reed'in bu sözleri olayla ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden oldu. Bu sorunun yanıtı davanın seyrini değiştirecek cinsten... TRUMP'TAN CANLI YAYINDA ÇARPICI İDDİA Eski ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar radyo sunucusu Chris Stigall'ın podcast'inde korkunç olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump canlı yayında yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Trump, 'Onu yıllarca izledim, o sorunlu bir adam' ifadelerini kullanırken, silahın içerisindeki kurşunların Baldwin tarafından yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, Hutchins'in eşi avukat tuttu ve trajediyi mahkemeye taşıma kararı aldı. Aynı haberlere göre, 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan dava, aralarında Alec Baldwin'in de olduğu pek çok kişiyi hakim karşısına çıkacak. Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı. BALDWİN YARGILANABİLİR Mandell, prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'ın diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi. Mandell davada iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını, bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.