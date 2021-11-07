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Giriş Tarihi: 07.11.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:46

Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

Ünlü Hollywood aktörü Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico'da kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı. Setteki korkunç olayın yankıları sürerken silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Bu açıklama sonrası ABD Eski Başkanı Donald Trump, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında görüntü yönetmeni yanlışlıkla öldürdüğü davası gündemden düşmüyor.

Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleşen Rust isimli filmin çekimleri sırasında yanlışlıkla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i ve 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'yı vuran Baldwin, Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

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Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

Bir sahnenin çekiminde kullandığı kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucunda yaşanan kazayla ilgili soruşturma açılmıştı.

Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

Ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin'in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşılmıştı.

Hollywood setindeki ölüme ilişkin yeni açıklama: Hedef gösterdi...

16 Ekim'de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda "Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil." yazdığı ifade edilmişti.

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