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Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 12:34

Hollywood'da korkunç ölüm: Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Dünya film setindeki korkunç olayı konuşuyor... Hollywood'un önemli oyunları arasında gösterilen Alec Baldwin' yeni filmi Rust'ın New Mexico'da kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü. Yaşanan korkunç kazada yönetmen Joel Souza da ağır yaralanmıştı. Olay sonrası konuşan Alec Baldwin kendi isteği ile polise gidip ifade verdikten sonra kazaya kurban giden Hutchins'in ailesi ile görüştüğünü açıklamıştı. Korkunç kazanın yankıları sürerken silahtan çıkan mermi ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Hollywood’da korkunç ölüm: Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Dünya, ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişiyi öldürmesini konuşuyor.

Hollywood’da korkunç ölüm: Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde bir kaza meydana geldi.

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Hollywood’da korkunç ölüm: Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

SETTE KORKUNÇ ÖLÜM

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

Hollywood’da korkunç ölüm: Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.

Hollywood’da korkunç ölüm: Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Konuyla ilgili olarak basına açıklamada bulunan yıldız oyuncunun sözcüsü ise sette kurusıkı silahın ateş aldığını ve bir kaza yaşandığını aktardı. Öte yandan Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından da açıklama geldi. Açıklamada, olayın araştırıldığı aktarıldı.

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