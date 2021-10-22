Hollywood’da trajik olay! Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin’den açıklama geldi

Hollywood'un önemli oyunları arasında gösterilen Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimleri için New Mexico'ya gitti. Burada gerçekleştirilen çekimler sırasında ise korkunç bir kaza yaşanadı. Baldwin'in elindeki silah ateş alınca, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Yönetmen Joel Souza ise yaralandı. Korkunç kaza dünya kamuoyunda şok etkisi yaratırken, Baldwin kendi isteği ile polise gitmiş ve ifade vermişti. Baldwin'in ağladığı görüntüler uzun bir süre konuşulurken, yıldız oyuncadan ilk açıklama geldi. Kazaya kurban giden Hutchins'in ailesi ile görüştüğünü aktaran Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum" dedi. İşte Baldwin'in açıklamalarının tamamı...