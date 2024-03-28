Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:05
Hollywood’un kirli pedofili ağı derinleşiyor! Rapçi Diddy baskınında şoke eden gerçekler: Listeden Justin Bieber da çıktı
ABD'de sapık milyarder Jeffrey Epstein ile başlayan pedofili ve fuhuş ağı ifşalarının yeni ayağı müzik sektöründe yaşanıyor. Dünyanın En Zengin Rapçisi unvanına sahip Diddy'nin evine düzenlenen baskının ardından Hollywood'daki pedofili, insan ticareti, cinsel taciz gerçekleri de birer birer gün yüzüne çıktı. Diddy'nin evine düzenlenen baskının ardından gözler başta Justin Bieber ve Usher olmak üzere ünlü yıldızlara çevrildi.