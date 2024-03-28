Hollywood’un kirli pedofili ağı derinleşiyor! Rapçi Diddy baskınında şoke eden gerçekler: Listeden Justin Bieber da çıktı

Ne var ki Epstein davası, Hollywood'daki eğlence sektörünün tüm kirli ağını da kapanmamak üzere araladı. Dünyanın en ünlü ve zengin rapçilerinden biri olan Diddy'nin evine düzenlenen baskın, bu kez ABD müzik sektöründeki korkunç pedofili ağına ışık tuttu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz gün ünlü rapçinin Los Angeles ve Miami'deki evlerine eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.