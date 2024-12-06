HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

"HALK KONSEYİ KURULACAK"

Humus'u ele geçirmesi an meselesi olarak görülen muhalif güçlerin lideri, çok konuşulan açıklamalara imza attı. HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Golani, CNN International'a konuştu. Gizli bir lokasyonda gerçekleşen röportajda Golani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kuracaklarını açıkladı.

Golani röportajda, Esad rejimi güçlerini nasıl yendiklerini, bundan sonra ne olabileceğini ve hedeflerinin ne olduğundan bahsetti.