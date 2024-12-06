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Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:56

HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani'den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı muhalif grupların Esad rejimine karşı başlattığı ayaklanmanın ardından birçok kritik kent kontrol altına alındı. Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor. Çok yakında Humus'un da düşmesi beklenirken HTŞ Lideri Ebu Muhammed el Golani, CNN International'a röportaj verdi. Golani, yeni dönemde yeni bir hükümet kurulacağının sinyalini verdi.

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HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

Suriye rejim güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor. Sabah saatlerinde Humus ilinin kapısı durumundaki Rasten ile Telbise ilçelerini de ele geçiren muhalif gruplar, Esad rejim güçlerinin önemli kalelerini düşürdü.

HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

"HALK KONSEYİ KURULACAK"

Humus'u ele geçirmesi an meselesi olarak görülen muhalif güçlerin lideri, çok konuşulan açıklamalara imza attı. HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Golani, CNN International'a konuştu. Gizli bir lokasyonda gerçekleşen röportajda Golani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kuracaklarını açıkladı.

Golani röportajda, Esad rejimi güçlerini nasıl yendiklerini, bundan sonra ne olabileceğini ve hedeflerinin ne olduğundan bahsetti.

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HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

Röportajda Esad rejimini tamamen devirmeyi hedeflediklerini söyleyen Golani, ele geçirilen bölgelerde halkın seçeceği bir konsey ile kurumsal bir yönetim kurma hedeflerinin altını çizdi.

HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

"AZINLIKLAR ZULMÜ HAKETMİYOR"

Gerçek adı Ahmed Hüseyin el Şara olan Golani, iç savaşta Hristiyanlar ve diğer azınlıkların zulüm gördüğünü söyleyerek, kendi yönetimlerin de bunun olmayacağını dile getirdi: "Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor. Kurumlara dayalı bir hükümet ve halk tarafından seçilen bir konsey kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok."

HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani’den flaş açıklamalar: Bu rejim öldü!

"BU REJİM ÖLDÜ"

"Hedeflerden bahsettiğimizde devrimin amacı bu rejimi devirme. Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak bizim hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi, bu rejim öldü." diyen Golani, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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