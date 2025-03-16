Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran'a gözdağı...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:58

Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran'a gözdağı...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi. Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu söyleyen Hegseth, saldırıların devam edeceğini belirterek, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek." dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth, röportajda İran'a gözdağı vermeyi de ihmal etmedi…

AA
Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran’a gözdağı...

Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran’a gözdağı...

İRAN'A UYARI: ARTIK GERİ ÇEKİLSELER İYİ OLUR

ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Hegseth, "İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur." şeklinde uyarıda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran’a gözdağı...

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran’a gözdağı...

31 ÖLÜ, 100 YARALI

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran’a gözdağı...

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.