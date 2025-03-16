Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran’a gözdağı...

Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.