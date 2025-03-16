Giriş Tarihi: 16.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
20:58
Husilere yönelik saldırılar devam edecek mi? ABD Savunma Bakanı açıkladı! İran'a gözdağı...
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi. Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu söyleyen Hegseth, saldırıların devam edeceğini belirterek, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek." dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth, röportajda İran'a gözdağı vermeyi de ihmal etmedi…