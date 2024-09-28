Giriş Tarihi: 28.09.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
17:02
İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi
İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı düzenledikleri suikast sonucunda öldürdü. Hizbullah, suikastın arkasından intikam yemini etti. Uzmanlar, İsrail'in bu saldırıyla cehennemin kapılarını açtığını duyurdu. Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı.