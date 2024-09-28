İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

Bu suçun ve işgalin tüm suç ve suikastlarının, yalnızca Lübnan ve Filistin'deki direnişi azim ve kararlılıkla artıracağını, şehitlerin yolunda tüm gücümüzle, cesaretimizle ve gururumuzla yola devam etmemizi sağlayacaktır. Fedakarlıklarıyla, onların yolundan gitmek, işgalin zaferine ve yenilgisine kadar direniş ve kararlılık yolunu sürdürmektir" denildi.