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Haberler Galeri İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:02

İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı düzenledikleri suikast sonucunda öldürdü. Hizbullah, suikastın arkasından intikam yemini etti. Uzmanlar, İsrail'in bu saldırıyla cehennemin kapılarını açtığını duyurdu. Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı.

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İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

Hizbullah, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hakkında açıklama yaptı. Hizbullah açıklamasında, Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. İran Kızılayı Nasrallah için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Seyid Hasan Nasrallah şehit edildi. Lübnan Hizbullahı, bu hareketin genel sekreteri Seyid Hasan Nasrallah'ın Siyonist rejimin Beyrut'un güney banliyölerine yönelik canice saldırısında şehit edildiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

"DİRENİŞİ DAHA DA GÜÇLENECEK"

Hamas'tan Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Hizbullah Genel Sekreteri Sayın Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetinden dolayı Filistin halkımız, Arap ve İslam milletimiz yas tutuyor. Sayın Seyyid Hasan Nasrallah ve kardeşlerinin büyük bir sabır ve hürmetle yasını tutarken, onun biyografisini ve Kudüs'ün ve mübarek Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna fedakarlıklarla dolu yolculuğunu tüm gururla anıyor ve onurlandırıyoruz.

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İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

Bu suçun ve işgalin tüm suç ve suikastlarının, yalnızca Lübnan ve Filistin'deki direnişi azim ve kararlılıkla artıracağını, şehitlerin yolunda tüm gücümüzle, cesaretimizle ve gururumuzla yola devam etmemizi sağlayacaktır. Fedakarlıklarıyla, onların yolundan gitmek, işgalin zaferine ve yenilgisine kadar direniş ve kararlılık yolunu sürdürmektir" denildi.

İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

MİSİLLEME BAŞLADI

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Ramat David askeri hava üssünün füzelerle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan farklı yazılı açıklamalarda, Akka kenti yakınlarında bulunan gaspçı İsraillilerinin yaşadığı bölgelerin Fadi 1 füzeleriyle bombalandığı kaydedildi.

İngiliz basını Nasrallah suikastının arka planını yazdı: Netanyahu her şeyi böyle planladı! Talimat oradan geldi

İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusundaki Ramat David askeri hava üssünün Fadi 3 füzeleriyle hedef alındığı belirtilerek, İsrail'in kuzeyindeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı Roş Pina, Saar ve Capri bölgelerinin bir dizi Fadi 1 füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan fırlatılan bir karadan karaya füzenin İsrail'in kuzeyi üzerinde İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi. Kısa bir süre sonra, Safed bölgesine 10 roketlik bir saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada hava savunma sistemlerinin, roketlerden bazılarının engellendiği vurgulandı.

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