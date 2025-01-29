Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:17
İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!
Son dakika haberleri: Türkiye'nin yürüttüğü stratejik politikalarla bölgenin en etkin gücü haline gelmesi, yabancı basında bir kez daha mercek altına alındı. ABD Başkanı Trump'ın yeni döneminde Türkiye ile ilişkilerde de yeni dönemin başlayacağına ilişkin bir analiz yayınlayan İngiliz The Guardian gazetesi, dikkat çeken ifadeler kullandı.