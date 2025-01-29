İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

Trump, Türk lideri bir dost olarak tanımladı ve Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesinde Türkiye'nin rolüne olan hayranlığını dile getirdi. Biden döneminin aksine Trump, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun stratejik olarak en önemli ülkesi olarak konumlanmış, Karadeniz'e erişimi kontrol eden Türkiye'nin, Orta Asya'dan Afrika'ya ve Arap dünyasına kadar uzanan bir etkiye sahip, önemli, kendine güvenen bir güç haline geldiğini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.