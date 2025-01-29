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Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:17

İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yürüttüğü stratejik politikalarla bölgenin en etkin gücü haline gelmesi, yabancı basında bir kez daha mercek altına alındı. ABD Başkanı Trump'ın yeni döneminde Türkiye ile ilişkilerde de yeni dönemin başlayacağına ilişkin bir analiz yayınlayan İngiliz The Guardian gazetesi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

Son dakika haberleri: Türkiye'nin küresel politika sahnesinde attığı adımlar sık sık mercek altına alınıyor. Denge değiştirici olarak görülen Türkiye'nin, ABD ile yeni dönemde sürdüreceği diyalog ise merak konusu. İngiliz The Guardian gazetesi, yayınladığı yeni analizde Türkiye ile ilgili çarpıcı yorumlara yer verdi.

SAVUNMA ENDÜSTRİSİ KURDU

Türkiye'nin 20 yıldan fazla bir süredir Batı, Rusya ve Çin arasında ince bir çizgide yürüdüğüne değinen Guardian, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında denge politikasını başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

Türkiye'nin Suriye, Libya, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Körfez'deki askeri erişimini ve etkisini genişlettiğinin altını çizen İngiliz gazete, Afrika, Orta Asya ve Batı Balkanlar'da da gücünü artırarak önemli bir ulusal savunma endüstrisi kurduğunun altını çizdi.

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İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

ERDOĞAN'IN KORKUSU YOK

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olası ilişkisine de değinen gazete, iki lider arasında güçlü bağlar bulunduğunu söyledi.

İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

ABD Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı'nın yorumlarına yer veren İngiliz gazete, "Trump, Erdoğan'ın gördüğü 5. ABD başkanı. Oval Ofis'ten korkmuyor. Daha önce hava savunma sistemleri konusunda da geri adım atmamıştı.

İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tüm bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

Trump, Türk lideri bir dost olarak tanımladı ve Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesinde Türkiye'nin rolüne olan hayranlığını dile getirdi. Biden döneminin aksine Trump, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun stratejik olarak en önemli ülkesi olarak konumlanmış, Karadeniz'e erişimi kontrol eden Türkiye'nin, Orta Asya'dan Afrika'ya ve Arap dünyasına kadar uzanan bir etkiye sahip, önemli, kendine güvenen bir güç haline geldiğini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

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