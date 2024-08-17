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Haberler Galeri İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!
Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:46

İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

İngiltere'nin Southport kentinde başlayan ırkçı gösteriler, ülkede krizin fitilini ateşledi. Tarihinin en büyük sokak eylemlerini yaşayan ülkede, polisin göstericilere uyguladığı orantısız şiddet tepki çekti. Dünyaya her fırsatta demokrasi üzerinden ders vermeye çalışan, başka ülkelerdeki protestoları 'fikir özgürlüğü' olarak değerlendiren İngiltere'nin kendi ülkesinde göstericileri 'terörizmle' suçlaması, iki yüzlü tavrını bir kez daha gösterdi.

İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

İngiltere, tarihinin en büyük sokak eylemlerinden birine tanıklık etti. Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın 3 çocuğu öldürmesi ülkede kaosun fitilini ateşledi.

İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırıda düzenledi. İngiliz polisinin protestoculara uyguladığı orantısız şiddet uygulaması "İnsan hakları ve demokrasi dersi veren İngiltere bu mu?" yorumlarını beraberinde getirdi.

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İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

483 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, 29 Temmuz'dan bu yana 483 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 149'unun hakim karşısına çıkarıldığını söyledi.

İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

GÖSTERİCİLERE TERÖRİZM SUÇLAMADI

Son haftalarda ırkçı şiddet olayları nedeniyle sokakların karıştığı İngiltere'de aşırı sağcı faaliyetlerde bulunan iki genç, terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi, 18 yaşındaki Rex William Henry Clark ve 19 yaşındaki Sofija Vinogradova'nın "terör eylemlerine hazırlık yapmakla" suçlandığını bildirdi.

İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

Açıklamada, bu kişilerin aşırı sağcı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve terörizmle suçlandıkları ancak bu olayın, Southport'taki bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağın şiddet eylemleriyle bağlantılı olmadığı kaydedildi. Ayrıca, ateşli silah bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alınan Vinogradova'nın, terör eylemi gerçekleştiren ya da hazırlayan bir kişi için faydalı olabilecek bilgi toplamakla suçlandığı bildirildi.

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