Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
10:46
İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!
İngiltere'nin Southport kentinde başlayan ırkçı gösteriler, ülkede krizin fitilini ateşledi. Tarihinin en büyük sokak eylemlerini yaşayan ülkede, polisin göstericilere uyguladığı orantısız şiddet tepki çekti. Dünyaya her fırsatta demokrasi üzerinden ders vermeye çalışan, başka ülkelerdeki protestoları 'fikir özgürlüğü' olarak değerlendiren İngiltere'nin kendi ülkesinde göstericileri 'terörizmle' suçlaması, iki yüzlü tavrını bir kez daha gösterdi.