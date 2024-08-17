İngiltere’den iki yüzlü uygulama! Demokrasi ve özgürlük sözde kaldı: Göstericilere terörizm suçlaması!

Açıklamada, bu kişilerin aşırı sağcı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alındıkları ve terörizmle suçlandıkları ancak bu olayın, Southport'taki bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağın şiddet eylemleriyle bağlantılı olmadığı kaydedildi. Ayrıca, ateşli silah bulundurduğu şüphesiyle gözaltına alınan Vinogradova'nın, terör eylemi gerçekleştiren ya da hazırlayan bir kişi için faydalı olabilecek bilgi toplamakla suçlandığı bildirildi.