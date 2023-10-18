İnsanlık katlediliyor! Gazze’de çocuklar ölümü böyle bekliyor: Cesetleri teşhis edilsin diye bunu yaptılar

AÇIK ÇAĞRI: HEMEN BU ÇILGINLIĞI DURDURUN

Loureen Sayej, uluslararsı topluma çağrıda bulundu: "En kötüsü henüz gelmedi. Katliamı durdurmak için açık çağrı yapıyoruz. İnsanlık ve sağlık sistemi çökerken, bu çılgınlık durdurulmazsa en kötüsü kesindir. Hepinizi büyük bir acıyla ama büyük bir güçle, insanlığın bu tür olayları önlemek için geliştirdiği kurallara uymaya çağırıyoruz."