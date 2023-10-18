Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
10:48
İnsanlık katlediliyor! Gazze'de çocuklar ölümü böyle bekliyor: Cesetleri teşhis edilsin diye bunu yaptılar
İsrail'in aralıksız roket saldırısı düzenlediği Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Kadın, çocuk ayırt etmeden saldıran İsrail şu ana kadar binlerce sivili öldürdü. Üzerine bombalar yağan çocukların cesetlerinin teşhis edilmesi için avuçiçlerine isimleri yazıldı. Gazze'deki bu dramı BM'de dile getiren Filistinli diplomat, "İnsanlık katlediliyor" diye isyan etti.