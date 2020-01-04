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Süreç bu hale nasıl geldi? ve 'nin artan çekişmesi

ABD Başkanı Trump'ın Şubat 2019'da "İran'ı gözetlemek için ülkede asker bulunduruyoruz" açıklamasıyla artmaya başlayan ABD ve İran arasında Irak toprakları üzerinde yaşanan gerilim, İranlı general Süleymani'nin öldürülmesiyle zirveye çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 04.01.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 17:46
Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

Saddam rejimini devirmek için giren 2003 yılında 'ı işgal eden ordusu, "ülkede güvenliği sağlamak, Iraklı güvenlik güçlerini eğitip donatmak, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve ardından son olarak 'ı gözetleme" gibi gerekçelerle halen bu ülkede varlık gösteriyor.

Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

, 2003'ten bu yana sadece 2011-2014'teki 3 yıllık çekilmenin dışında ülkenin farklı bölgelerindeki 9 askeri üssü ve 5 bin 200 askeriyle 'ta konuşlanıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Aralık 2017'de Irak'tan tamamen temizlenmesinin ardından ABD ve arasındaki "askeri nüfuzdan" kaynaklı gerilim de yavaş yavaş tırmanmaya başladı.

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Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

Her iki ülkenin hesaplaşma alanına dönüşen 'ta, özellikle son 1 yıldır artan gerilim, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin beraberindekilerle birlikte Bağdat Havalimanı'nda 'nin hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından zirveye çıktı.

Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

Trump'ın, 3 Şubat 2019'da "'ı gözetlemek için 'ta askeri varlık gösteriyoruz" açıklamasının ardından ağustos ve temmuzda İran'a yakın Haşdi Şabi'nin üslerine Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile saldırılar düzenlendi. Haşdi Şabi, saldırılardan 'yi sorumlu tutarken işin arkasında İsrail'in de olduğu iddia edildi.

Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

IRAK'TA İRAN'IN NÜFUZUNU DA HEDEF ALAN HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Başta Bağdat olmak üzere 'ın orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin 'ın ülkedeki nüfuzunu hedef almasıyla gerilim tırmanmaya başladı.

Iraklı göstericiler farklı zamanlarda İran'ın Necef ve Kerbela'daki konsolosluklarını 3 kez ateşe verdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, 26 Aralık'ta göstericilerin baskısı nedeniyle istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yerine İran'a yakın Bina Koalisyonu adayı Esed İdani'yi seçmemesi, ülkedeki tansiyonun dozunu biraz daha artırdı.

Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

ABD'NİN Şİİ MİLİSLERE SALDIRISININ ARDINDAN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI

Kerkük'te 'nin K1 Askeri Üssü'ne füzelerle yapılan saldırıda, ABD'nin sözleşmeli bir personelinin hayatını kaybetmesi ve bazılarının yaralanması her iki tarafı daha çok şiddetlendirdi. ABD, saldırıdan dolayı 'a yakın Şii milis güçlerini hedef gösterse de bu iddialar milislerce kabul edilmedi.

ABD, 29 Aralık'ta Kerkük'teki saldırıyla misilleme olarak ve Suriye'deki Hizbullah Tugayı'nın 5 üssünü hedef aldı. Saldırıda 25 kişi öldü, 51 kişi de yaralandı.

Süreç bu hale nasıl geldi? İran ve ABD'nin artan çekişmesi

Saldırıdan 2 gün sonra Şii milis güçleri, korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan 'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni bastı. Binaya zarar veren göstericilerin elçilik duvarına yazdıkları "Komutanımız Süleymani" yazısı dikkatleri çekti.

Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin çağrısı üzerine Hizbullah Tugayı eylemlerini şartlı sonlandırdıklarını duyurdu.

Hizbullah, Abdulmehdi'nin ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarının mecliste kabul edilmesi için ciddi şekilde çalışacakları sözü verdiğini ileri sürdü.

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