Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:42
Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı
Irak, terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım attı. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karara göre; PKK ile irtibatlı 3 sözde partinin faaliyetlerinin yasaklandığı ve mallarına el konulduğu bildirildi. Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.