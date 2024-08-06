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Haberler Galeri Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:42

Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

Irak, terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım attı. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karara göre; PKK ile irtibatlı 3 sözde partinin faaliyetlerinin yasaklandığı ve mallarına el konulduğu bildirildi. Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

AA
Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

Irak'tan terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir adım daha geldi. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının şikayeti üzerine PKK ile iltisaklı 3 sözde partinin faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

3 SÖZDE PARTİ YASAKLANDI VE MALLARINA EL KONULDU

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin aldığı karar yerel basına basına sızdı. Buna göre, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının talep ve şikayeti üzerine terör örgütü PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alındı.

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Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

SÖZDE PARTİLERİN TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİLERİ DOĞRULANDI

Kararda, sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisinin bulunduğuna dair bilgileri Irak İstihbarat Servisi ile Başbakanlık Ofisi'nce de doğrulandığı aktarıldı.

Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

PKK İÇİN "YASAKLI ÖRGÜT" İFADESİ KULLANILIYOR

Irak hükümeti, 23 Temmuz tarihinde devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı vermişti.

Irak’tan terörle mücadelede önemli adım! PKK ile ilişkili 3 sözde parti yasaklandı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurgulamıştı.

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