İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

İsrail'in Gazze işgali Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirdi. İşgalde ateşkes planını kabul etmeyen İsrail, diğer taraftan Lübnan Hizbullahı ile sıcak çatışma içine girdi. Askeri birliklerini Lübnan sınırına çeken İsrail ordusu, yeni bir savaş için hazırlıklarını tamamladı.