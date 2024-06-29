Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 11:25

İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin ardından Lübnan Hizbullahı ile giriştiği çatışmalar bölgedeki tansiyonu tırmandırdı. Lübnan sınırına asker yığan İsrail ordusunun burada yeni bir savaş başlatması an meselesi olarak görülüyor. Yükselen gerilime taraf olan İran'dan yeni bir açıklama gelirken ABD'nin yeni bir plan hazırlığında olduğuna ilişkin haberler gündeme oturdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

İsrail'in Gazze işgali Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştirdi. İşgalde ateşkes planını kabul etmeyen İsrail, diğer taraftan Lübnan Hizbullahı ile sıcak çatışma içine girdi. Askeri birliklerini Lübnan sınırına çeken İsrail ordusu, yeni bir savaş için hazırlıklarını tamamladı.

İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

Lübnan ile yeni bir savaş başlatması an meselesi olan İsrail'e, İran'dan gözdağı geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı konusunda uyardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

Daimi Temsilcilik, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, "psikolojik savaş" olarak nitelendirildiği belirtildi.

İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada." ifadesi kullanıldı.

İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!

Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti. 14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirilmişti.

SON DAKİKA