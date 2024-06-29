Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
11:25
İran savaşa hazır! İsrail saldırılarına jet yanıt: Washington harekete geçti!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin ardından Lübnan Hizbullahı ile giriştiği çatışmalar bölgedeki tansiyonu tırmandırdı. Lübnan sınırına asker yığan İsrail ordusunun burada yeni bir savaş başlatması an meselesi olarak görülüyor. Yükselen gerilime taraf olan İran'dan yeni bir açıklama gelirken ABD'nin yeni bir plan hazırlığında olduğuna ilişkin haberler gündeme oturdu.