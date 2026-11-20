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İran savaşının ABD'ye maliyeti ağır oldu! Trump'tan dikkat çeken 'Tahran' mesajı: Acele etmiyorum
Giriş Tarihi: 20.11.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 11:56
İran savaşının ABD'ye maliyeti ağır oldu! Trump'tan dikkat çeken 'Tahran' mesajı: Acele etmiyorum
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçe yetkilisi Arthur Miller, ABD'nin İran'la savaşının maliyetinin 13 Kasım itibarıyla 48,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Öte yandan; ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir askeri adım konusunda karar vermek için acele etmediğini ve sonraki adımlarını belirlemek üzere yeni yılı bekleyeceğini söyledi.