Açıklanan son tutarın, Kongre Bütçe Ofisi'nin 1 Ağustos itibarıyla tahmin ettiği 38 milyar dolara kıyasla yaklaşık yüzde 27'lik bir artışa işaret ettiği belirtildi. Toplam tutarın mühimmat, teçhizat yenileme ve askeri operasyon harcamalarını kapsadığını ifade eden Miller, ek onarım maliyetlerine ilişkin elinde bir tahmin bulunmadığını kaydetti.