İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

İran-Azerbaycan sınırında 19 Mayıs'ta baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine bölgeye görevlendirilen AKINCI İHA tarafından tespit edilen koordinatlar sayesinde bölgeye ulaşan ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Kazanın ardından İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edilirken, on binlerce kişi Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı. Reisi'nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. İşte detaylar...