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Haberler Galeri İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:19

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, İran-Azerbaycan sınırında katıldığı baraj açılış töreni dönüşünde helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin bölgeye gönderdiği AKINCI İHA, helikopter enkazının koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşırken, bölgeye ulaşan ekipler kazadan sağ kurtulanın olmadığını belirledi. İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki heyet için düzenlenen veda törenine on binlerce kişi katıldı. Reisi'nin cenaze namazını ise İran Dini Lideri Ali Hamaney kıldırdı.

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İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

İran-Azerbaycan sınırında 19 Mayıs'ta baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine bölgeye görevlendirilen AKINCI İHA tarafından tespit edilen koordinatlar sayesinde bölgeye ulaşan ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Kazanın ardından İran'da 5 günlük ulusal yas ilan edilirken, on binlerce kişi Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı. Reisi'nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. İşte detaylar...

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

AĞITLAR YAKARAK GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için düzenlenen veda törenine katıldı.

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! Cenaze namazını Hamaney kıldırdı | Video

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İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı. Törene Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri de getirildi. Cumhurbaşkanlarına veda eden Tahranlılar ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Kazada hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki heyetin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

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