Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
09:51
İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!
Son dakika haberleri: İran'da halk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'daki ikinci tura kalmıştı. Kritik oylama sürerken ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'den önemli bir mesaj geldi.