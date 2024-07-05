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Haberler Galeri İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:51

İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!

Son dakika haberleri: İran'da halk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'daki ikinci tura kalmıştı. Kritik oylama sürerken ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'den önemli bir mesaj geldi.

İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!

Son dakika haberleri: İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'daki ikinci tura kalmıştı.

İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!

Yüzde 40 ile ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi olan birinci turda Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili'nin oyu yüzde 38,6 olmuştu.

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İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!
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İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!

İKİNCİ TUR BAŞLADI

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, oy verme sürecinin başladığını duyurdu. Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

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