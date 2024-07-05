İran’da nefesler tutuldu! Hamaney’den halka seçim çağrısı: Her şey belli olacak!

Son dakika haberleri: İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. 28 Haziran'da yapılan 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz'daki ikinci tura kalmıştı.