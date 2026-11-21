İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Washington'ın kabul edilebilir bulduğu şartları kabul etmeye yanaşmadığını belirten Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama benim kabul edebileceğim bir anlaşma yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.