Giriş Tarihi: 21.11.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 11:17
İran'dan ABD'ye 'Uranyum' mesajı: Tahran 'kırmızı çizgi' olarak açıkladı
ABD ve İran arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin Tahran ve Washington yönetiminden dikkat çeken mesajlar geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile ülkesi arasındaki mevcut duruma ilişkin, "ne savaş ne de barış hali"nin devamından yana olmadıklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Washington'ın kabul edilebilir bulduğu şartları ise kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.