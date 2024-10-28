Giriş Tarihi: 28.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
12:12
İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu'dan 'soykırıma devam' planı! - Doha görüşmeleri sonrası…
Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliam gerçekleştiriyor. Bu durum Orta Doğu'nun birçok noktasında gerilimi tırmandırdı. İşgalci İsrail aynı anda hem Filistin'i hem Lübnan'ı ve hem de Suriye'yi vuruyor. Şimdi de yakın bir zamanda İran'ın başkenti Tahran'a havadan saldırı düzenledi. Saldırı sonrası İran, İsrail'e karşılık vereceğini bildirdi. Bölgede tansiyon yükselirken Doha'daki ateşkes görüşmeleri de sürüyor. Ancak katil Netanyahu savaştan yana tavrını hala değiştirmiyor.