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Giriş Tarihi: 28.10.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:12

İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu'dan 'soykırıma devam' planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliam gerçekleştiriyor. Bu durum Orta Doğu'nun birçok noktasında gerilimi tırmandırdı. İşgalci İsrail aynı anda hem Filistin'i hem Lübnan'ı ve hem de Suriye'yi vuruyor. Şimdi de yakın bir zamanda İran'ın başkenti Tahran'a havadan saldırı düzenledi. Saldırı sonrası İran, İsrail'e karşılık vereceğini bildirdi. Bölgede tansiyon yükselirken Doha'daki ateşkes görüşmeleri de sürüyor. Ancak katil Netanyahu savaştan yana tavrını hala değiştirmiyor.

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İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

İşgalci İsrail, cumartesi günü sabaha karşı İran'a hava saldırısı düzenlemişti. Tahran'da ve birkaç eyalette patlamalar duyulmuştu. İsrail ordusu, gerçekleştirdiği bu harekat ile başkentteki askeri tesisleri vurdu. Harekat sonrası İranlı yöneticiler, Siyonist rejime misilleme mesajı verdi.

İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

"UYGUN CEVAP VERİLECEK"

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

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İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

Konuşmasında, İsrail'in ülkesine saldırısına değinen Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

BATILI LİDERLER SÖZÜNÜ TUTMADI

ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti.

İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.

Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" ifade etti.

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