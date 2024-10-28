İran’dan katil İsrail’e misilleme mesajı: Netanyahu’dan ’soykırıma devam’ planı! - Doha görüşmeleri sonrası…

Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.

Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" ifade etti.