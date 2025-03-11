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Haberler Galeri İran'dan Trump'a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim
Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 21:48

İran'dan Trump'a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Fox Business Network'e verdiği röportajda, İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmuştu. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, katıldığı bir etkinlikte Trump'a yanıt verdi. Tehdit ettiği için Trump'la yanıt vermeyeceğini belirten Pezeşkiyan, "Ne halt etmek istersen et." dedi.

AA
İran’dan Trump’a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim

Tahran'da bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın baskı ve tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye davranışlarını da eleştiren Pezeşkiyan, "Trump'ın Zelenskiy'e yaptığından insan gerçekten utanıyor. " dedi.

İran’dan Trump’a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim

"NE HALT ETMEK İSTİYORSAN ET"

Pezeşkiyan, Trump'ın tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasına da, "'Biz emrediyoruz siz bunu yapacaksınız bunu yapmayacaksınız, yoksa sorun çıkarırım' diyor. Tehdit ediyorsan ben (müzakereye) gelmiyorum. Git ne halt etmek istiyorsan et." karşılığını verdi.

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İran’dan Trump’a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim

TRUMP'TAN İRAN'A "MÜZAKERE" TEHDİDİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran’dan Trump’a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim

"TRUMP MEKTUBU YAZDI ANCAK GÖNDERMEDİ"

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi." demişti.

İran’dan Trump’a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim

İran lideri Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.