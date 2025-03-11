Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
21:48
İran'dan Trump'a sert yanıt! Pezeşkiyan: Seninle müzakere etmeyeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Fox Business Network'e verdiği röportajda, İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmuştu. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, katıldığı bir etkinlikte Trump'a yanıt verdi. Tehdit ettiği için Trump'la yanıt vermeyeceğini belirten Pezeşkiyan, "Ne halt etmek istersen et." dedi.