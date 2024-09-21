Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
12:33
Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!
Kullandıkları orantısız güç ve ırkçı eylemleri nedeniyle sürekli olarak tartışma konusu olan ABD polisi bu kez şiddetin dozunu artırdı. Peşinde oldukları siyahi şüpheliyi etkisiz hale getirmek için metroda sorumsuzca ateş açan polisler, masum bir siyahi sivili başından vurdu. Polis kamerasına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandal, ABD polisinin orantısız güç kullanımının sorgulanmasına neden oldu.