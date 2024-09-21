Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

ORANTISIZ GÜÇ KULLANAN POLİSLERİ SAVUNDU

Polis Yardımseverlik Derneği Başkanı Patrick Hendry, polis kamerası görüntülerini kanıt olarak göstererek polisleri savundu ve olayın bütün sorumlusunun Mickles olduğunu iddia etti. Patrick yaptığı açıklamada, "Video açıkça gösteriyor ki, şüpheli bıçağını etrafa sallayıp polislerin üzerine doğru yürüyor ve onları öldürmekle tehdit ediyor. Onun hareketleri, metrodaki herkesi tehlikeli ve korkunç bir duruma soktu" ifadelerini kullandı.