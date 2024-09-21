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Haberler Galeri Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:33

Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

Kullandıkları orantısız güç ve ırkçı eylemleri nedeniyle sürekli olarak tartışma konusu olan ABD polisi bu kez şiddetin dozunu artırdı. Peşinde oldukları siyahi şüpheliyi etkisiz hale getirmek için metroda sorumsuzca ateş açan polisler, masum bir siyahi sivili başından vurdu. Polis kamerasına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandal, ABD polisinin orantısız güç kullanımının sorgulanmasına neden oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

ABD polisinin sık sık gündeme gelen orantısız güç kullanımı bir kez daha yaşandı. Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, New York kentinin Brooklyn semtinde bulunan bir metro istasyonunda polisler bir siyahinin peşine düştü.

Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

Polislerin iddiasına göre, 37 yaşındaki siyahi Derrell Mickles, metro turnikelerinden atlayarak kaçak giriş yaptığı için takip edildi. Mickles, polislerin uyarısı sonrası bıçağını çıkarıp güvenlik güçlerini tehdit etti.

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Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

ÇARPICI VİDEO KAYDI

Anbean Ppolis kamerasına yansıyan çarpıcı görüntülerde, güvenlik güçlerinin Mickles'i takip ettikleri görüldü. Şüphelinin, bıçak sallamasından sonra polislerin "Bıçağı bırak, bıçağı bırak!" diye bağırdıkları duyuldu. Mickles, polislere "Beni rahat bırakın!" diye yanıt verdi. Ardından polisleri atlatıp metroya bindi. Ne var ki polislerin de metroya binmesiyle kaçmaya çalıştı. Şüpheli, bıçağı bırakmama konusunda ısrar edince, polisler önce elektroşok cihazı, daha sonra ise gerçek silah kullandı.

Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

SİVİLLERE MERMİ YAĞDIRDILAR

Polisler Mickles'a mermi yağdırarak onu yere düşürdü ve etkisiz hale getirdi. Mickles, olayda hafif yaralanmasına rağmen, olay yerinde bulunan masum bir sivil ise kendisiyle aynı kaderi paylaşmayacaktı. Metroda bulunan siyahi Gregory Delpeche, polislerin açtığı ateş sonucu başından ağır yaralandı. Yağan mermiler, bir polis memurunu ve bir başka sivili ise yaraladı.

Irkçı ABD polisinden yeni skandal: Masum sivili başından vurdular!

ORANTISIZ GÜÇ KULLANAN POLİSLERİ SAVUNDU

Polis Yardımseverlik Derneği Başkanı Patrick Hendry, polis kamerası görüntülerini kanıt olarak göstererek polisleri savundu ve olayın bütün sorumlusunun Mickles olduğunu iddia etti. Patrick yaptığı açıklamada, "Video açıkça gösteriyor ki, şüpheli bıçağını etrafa sallayıp polislerin üzerine doğru yürüyor ve onları öldürmekle tehdit ediyor. Onun hareketleri, metrodaki herkesi tehlikeli ve korkunç bir duruma soktu" ifadelerini kullandı.

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