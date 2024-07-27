Giriş Tarihi: 27.07.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
22:19
İşgal altındaki Golan Tepeleri'ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD'den dönüşünü erkene çekti
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutsa da Hizbullah iddiaları "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den İsrail'e dönüşünü erkene çekti.