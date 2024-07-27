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Haberler Galeri İşgal altındaki Golan Tepeleri'ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD'den dönüşünü erkene çekti
Giriş Tarihi: 27.07.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:19

İşgal altındaki Golan Tepeleri'ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD'den dönüşünü erkene çekti

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutsa da Hizbullah iddiaları "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den İsrail'e dönüşünü erkene çekti.

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İşgal altındaki Golan Tepeleri’ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri’ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.

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İşgal altındaki Golan Tepeleri’ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti

İSRAİL'DE SİYASET VE GÜVENLİK TEŞKİLATINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri’ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri’ne saldırı! Hizbullah saldırıyı reddetti, Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti

İSRAİL KARŞILIK VERMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü roket saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.

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