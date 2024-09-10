İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan “Ayşenur Eygi” itirafı

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin "taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini" savunmuştu.

Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.