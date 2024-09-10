Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:37
İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan “Ayşenur Eygi” itirafı
Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'nın Bayta eyaletinde 6 Eylül'de katıldığı işgal karşıtı gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti. İsrail ordusu, olayla ilgili ön soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, Eygi'nin "İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini" itiraf etti. Öte yandan görgü tanıklarına göre; İsrail keskin nişancısı, Ezgi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulundu.