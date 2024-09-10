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Haberler Galeri İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan “Ayşenur Eygi” itirafı
Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:37

İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan “Ayşenur Eygi” itirafı

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'nın Bayta eyaletinde 6 Eylül'de katıldığı işgal karşıtı gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti. İsrail ordusu, olayla ilgili ön soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, Eygi'nin "İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini" itiraf etti. Öte yandan görgü tanıklarına göre; İsrail keskin nişancısı, Ezgi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulundu.

AA
İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan Ayşenur Eygi itirafı

İsrail ordusu, 6 Eylül'de Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği" itiraf edildi. İşte detaylar…

İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan Ayşenur Eygi itirafı

ÖN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.

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İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan Ayşenur Eygi itirafı

İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA: KASIT OLMADAN...

Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.

İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan Ayşenur Eygi itirafı

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.

İşgal karşıtı gösterilerde şehit olmuştu! İsrail ordusundan Ayşenur Eygi itirafı

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin "taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini" savunmuştu.

Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.

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