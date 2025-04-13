Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
07:56
İslam Dünyası İsrail'e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?
Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımı işlenirken; çözüm ve vahşet isteyenlerin mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsız olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'a ziyaretinde beklediğini bulamadı Gazze'nin göçle boşaltılması planını uygulama imkanı kalmayan İsrail'in girdiği çıkmazı siyaset bilimi uzmanları Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Doç. Dr. Gökmen Kantar ile konuştuk. Ortak görüş, İsrail saldırılarına karşı İslam dünyasının birliğine ihtiyaç var