İslam Dünyası İsrail’e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

2023 yılının Ekim ayından bu yana Gazze'de, beşeriyetin tanık olduğu büyük bir katliam gerçekleşiyor. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerden aldığı güçten şımaran siyonist İsrail, bölgede sistematik bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in saldırganlığına en yüksek perdeden sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşı çıkıyor.



