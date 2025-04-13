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Haberler Galeri İslam Dünyası İsrail'e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 07:56

İslam Dünyası İsrail'e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımı işlenirken; çözüm ve vahşet isteyenlerin mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin bölgede güçlenmesinden rahatsız olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump'a ziyaretinde beklediğini bulamadı Gazze'nin göçle boşaltılması planını uygulama imkanı kalmayan İsrail'in girdiği çıkmazı siyaset bilimi uzmanları Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Doç. Dr. Gökmen Kantar ile konuştuk. Ortak görüş, İsrail saldırılarına karşı İslam dünyasının birliğine ihtiyaç var

HARUN SEKMEN
İslam Dünyası İsrail’e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

2023 yılının Ekim ayından bu yana Gazze'de, beşeriyetin tanık olduğu büyük bir katliam gerçekleşiyor. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerden aldığı güçten şımaran siyonist İsrail, bölgede sistematik bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in saldırganlığına en yüksek perdeden sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşı çıkıyor.

İslam Dünyası İsrail’e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

Türkiye'nin tavrından ve Suriye'deki etkin varlığından dolayı tedirgin olan İsrail, dünya üzerindeki en büyük destekçisi ABD'ye yine bir çıkarma yaptı.

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İslam Dünyası İsrail’e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

Ancak ABD Başkanı Trump ile konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşılaştığı tavırla soğuk duş etkisi yaşadı. Trump'ın, Erdoğan'ın hakkındaki övgü dolu sözleri, Türkiye'nin küresel denklemde büyük bir oyun kurucu olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu.

İslam Dünyası İsrail’e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

Peki İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı neler yapılabilir, NATO benzeri bir İslam ordusunun kurulması mümkün mü? Trump'ın, Erdoğan'a yönelik sözlerinin arka planı nedir? Bundan sonra Gazze'de süreç nasıl işleyecek? Bu soruları işin uzmanlarına yönelttik.

İslam Dünyası İsrail’e ne zaman dur diyecek? İnsanlık Gazze’deki vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

ABD, TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALMAK İSTEMİYOR

PROF. DR. İRFAN KAYA ÜLGER Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

İsrail teokratik bir devlettir, bir din devletidir. 1948'de kurulan devletin nihai hedefi Nil'den Fırat'a kadar toprakları ele geçirmektir. Bunu dini bir emir olarak telakki ederler. Orijinalliğini kaybetmiş Musevilerin kutsal kitabı Tevrat'ta 'Vadedilmiş Topraklar' kavramından bahsedilir. Dolayısıyla teokratik İsrail devletinin hedefi de sınırlarını genişletmektir.