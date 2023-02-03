İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

CİNSEL İÇERİKLİ SENARYOLAR ANLATMIŞ

Ses kayıtlarına göre, Paludan, bu sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.