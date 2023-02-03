Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:24

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan ile ilgili rezil gerçekler ortaya çıkıyor. Paludan'ın küçük olduklarını bilmesine rağmen çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı. Discord üzerinden yaptığı grup sohbetlerinden birinde Paludan çocuklara mutfakta çıplak dolaştığını söyledi. Paludan'ın rezillikleri bununla da bitmezken bu konuda hiçbir ceza almadı...

AA
İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

İslam düşmanı Rasmus Paludan skandallarına bir yenisi daha eklendi. İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakarak tepkileri üzeirne çeken Paludan meğer çocuk istismarcısıymış...Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı.

İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

TRT World'ün haberine göre, Paludan, 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen sosyal medya platformu Discord üzerinden çocuklarla cinsel içerikli sohbet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

CİNSEL İÇERİKLİ SENARYOLAR ANLATMIŞ

Ses kayıtlarına göre, Paludan, bu sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.

İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

İĞRENÇ KONUŞMALAR

Grup sohbetlerinden birinde konuşanların, Paludan'a yaşlarının 13 ile 17 arasında olduğunu söylediği, kendisine yaşı sorulduğunda ise 39 cevabını verdiği de duyuluyor.

İslam düşmanı Rasmus Paludan’ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı

İsveç'te reşit olma yaşı 15 iken Paludan, Discord platformunda 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalarını sürdürdü.

SON DAKİKA