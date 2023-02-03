Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
16:24
İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın rezaleti bitmek bilmiyor! Çocuklara çirkin tuzak: Ses kayıtları ortaya çıktı
İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan ile ilgili rezil gerçekler ortaya çıkıyor. Paludan'ın küçük olduklarını bilmesine rağmen çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı. Discord üzerinden yaptığı grup sohbetlerinden birinde Paludan çocuklara mutfakta çıplak dolaştığını söyledi. Paludan'ın rezillikleri bununla da bitmezken bu konuda hiçbir ceza almadı...