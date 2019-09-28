İslam ordularının askeri ve savaş güçleri! 34 İslam ülkesi ve orduları

Tarihten beri dünyanın en güçlü askeri ve savaş güçlerine sahip olan ülkelerden olan İslam ülkelerinin ordularının asker sayıları, savaş güçleri ve uçak sayıları bir araştırma sonucu açıklandı. İşte dünya sıralamasına göre İslam Ordusu'na katılan 34 ülke ve savaş güçleri...